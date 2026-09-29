В Латвии вспомнили о Стамбульской конвенции - эксперты оценили борьбу с насилием

Лаце также предложила увеличить срок хранения доказательств, полученных по делам о сексуальном насилии. В Латвии их планируют хранить до шести месяцев. Для сравнения, в Австрии такой срок составляет до десяти лет, а во Франции - до трех лет. По словам Лаце, более длительный срок хранения дал бы пострадавшим больше времени для восстановления, оценки собственной безопасности и обращения в правоохранительные органы тогда, когда они будут к этому готовы.