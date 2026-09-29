В Латвии вспомнили о Стамбульской конвенции - эксперты оценили борьбу с насилием
В докладе экспертной группы Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия (GREVIO) по Латвии утверждается, что нападки на Стамбульскую конвенцию прошлой осенью были необоснованными.
Об этом во вторник на совместном заседании Юридической комиссии Сейма и Комиссии по правам человека и общественным делам заявила руководительница центра Marta Илутa Лаце. По мнению Лаце, рекомендации GREVIO сосредоточены на предотвращении насилия в отношении женщин, связанного с гендерными факторами. Она считает, что отчет показывает необоснованность многих нападок на Стамбульскую конвенцию, звучавших в Латвии прошлой осенью.
"Там есть очень практические рекомендации, над которыми учреждения уже сейчас работают и которые мы будем учитывать", - сказала Лаце.
Представительница центра призвала при создании центра помощи жертвам сексуального насилия учесть рекомендацию GREVIO о передаче информации полиции медицинскими работниками и социальными службами только при информированном и согласованном согласии пострадавшей. Исключение, по ее словам, должно действовать в ситуациях, когда существует непосредственная угроза.
Лаце также предложила увеличить срок хранения доказательств, полученных по делам о сексуальном насилии. В Латвии их планируют хранить до шести месяцев. Для сравнения, в Австрии такой срок составляет до десяти лет, а во Франции - до трех лет. По словам Лаце, более длительный срок хранения дал бы пострадавшим больше времени для восстановления, оценки собственной безопасности и обращения в правоохранительные органы тогда, когда они будут к этому готовы.
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Представительница Marta также положительно оценила инициативу Министерства образования и науки включить в учебную программу обучение семейному здоровью. При разработке содержания она призвала учитывать рекомендации GREVIO и включить темы гендерных стереотипов и предрассудков, которые способствуют насилию в отношении женщин, а также вопросы насилия и здоровых отношений.
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По мнению Лаце, к разработке учебной программы необходимо привлечь организации, которые много лет занимаются проблемой гендерного насилия.
Она также считает, что отчет GREVIO опровергает звучавшую ранее критику Стамбульской конвенции, и призвала политические силы учитывать его рекомендации и поддерживать дальнейшее участие Латвии в конвенции.
Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая 2024 года. Отчет GREVIO представляет собой первую всестороннюю оценку мер, принятых Латвией после вступления Конвенции в силу.