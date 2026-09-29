МВД Латвии хочет временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана
Фото: LETA
После нескольких преступлений МВД Латвии предложило ограничить выдачу виз гражданам Узбекистана.
В Латвии

МВД Латвии хочет временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Министерство внутренних дел предлагает на определенный срок приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана. Поводом стали несколько случаев, когда граждане этой страны вскоре после приезда в Латвию совершали преступления, в том числе против малолетних.

Министерство внутренних дел, руководствуясь частью второй статьи 8 Закона об иммиграции, предложило рассмотреть вопрос о временном ограничении на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Действующие правила предусматривают, что Кабинет министров, оценив влияние на внутреннюю безопасность и общественный порядок, может на определенный срок ограничить прием заявлений на визы от граждан конкретной третьей страны и их въезд в Латвию.

"В ситуации, когда вскоре после приезда в Латвию несколько граждан Узбекистана совершили преступления, в том числе против малолетних, мы обязаны действовать. Поэтому мы предлагаем на определенный срок приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана и использовать это время для сотрудничества с узбекской стороной, чтобы не допустить приезда в Латвию людей, которые могут угрожать общественному порядку и безопасности", - заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.

Предполагается, что в период действия ограничения ответственные ведомства Латвии будут сотрудничать с узбекской стороной, чтобы усовершенствовать проверку приезжающих и снизить риск въезда в страну людей, которые могут угрожать общественному порядку или безопасности.

Сегодня партнеры по коалиции не были готовы включить этот вопрос в повестку дня Кабинета министров. Министерство внутренних дел рассчитывает, что предложение о временном ограничении выдачи виз рассмотрят на следующем заседании правительства.

Темы

Министерство внутренних делЯнис ДомбраваКабинет министровУзбекистан

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