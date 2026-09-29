МВД Латвии хочет временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана
Министерство внутренних дел предлагает на определенный срок приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана. Поводом стали несколько случаев, когда граждане этой страны вскоре после приезда в Латвию совершали преступления, в том числе против малолетних.
Министерство внутренних дел, руководствуясь частью второй статьи 8 Закона об иммиграции, предложило рассмотреть вопрос о временном ограничении на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Действующие правила предусматривают, что Кабинет министров, оценив влияние на внутреннюю безопасность и общественный порядок, может на определенный срок ограничить прием заявлений на визы от граждан конкретной третьей страны и их въезд в Латвию.
"В ситуации, когда вскоре после приезда в Латвию несколько граждан Узбекистана совершили преступления, в том числе против малолетних, мы обязаны действовать. Поэтому мы предлагаем на определенный срок приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана и использовать это время для сотрудничества с узбекской стороной, чтобы не допустить приезда в Латвию людей, которые могут угрожать общественному порядку и безопасности", - заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.
Предполагается, что в период действия ограничения ответственные ведомства Латвии будут сотрудничать с узбекской стороной, чтобы усовершенствовать проверку приезжающих и снизить риск въезда в страну людей, которые могут угрожать общественному порядку или безопасности.
Сегодня партнеры по коалиции не были готовы включить этот вопрос в повестку дня Кабинета министров. Министерство внутренних дел рассчитывает, что предложение о временном ограничении выдачи виз рассмотрят на следующем заседании правительства.