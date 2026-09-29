МВД Латвии хочет временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана

"В ситуации, когда вскоре после приезда в Латвию несколько граждан Узбекистана совершили преступления, в том числе против малолетних, мы обязаны действовать. Поэтому мы предлагаем на определенный срок приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана и использовать это время для сотрудничества с узбекской стороной, чтобы не допустить приезда в Латвию людей, которые могут угрожать общественному порядку и безопасности", - заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.