Проблема нехватки учителей в Латвии может решиться сама собой - как это произойдет?
Сейчас в Латвии не хватает учителей, но через десять лет педагогов может понадобиться меньше: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует сокращение числа детей школьного возраста на 23%.
В 2024/2025 учебном году 3% вакансий для учителей основной и средней школы оставались незаполненными в начале учебного года или вскоре после него. Еще в 2017/2018 учебном году этот показатель составлял 1%. Особенно не хватает педагогов для 7-9-х классов и средней школы - доля незаполненных вакансий в этих группах достигла 3,9%.
При этом ОЭСР прогнозирует серьезное сокращение числа детей школьного возраста. В период с 2024 по 2033 год количество детей в возрасте от 5 до 14 лет в Латвии может уменьшиться на 23%. Это потенциально снизит спрос на учителей, однако реальная потребность в педагогах будет зависеть также от размера классов, количества самих учителей, финансирования образования и различий в демографической ситуации между регионами.
ОЭСР отмечает, что число учителей не всегда меняется вслед за количеством учеников. Например, с 2015 по 2024 год в Латвии количество учителей начальной школы сократилось на 10%, хотя число учеников за это время, наоборот, выросло на 6%. В среднем по странам ОЭСР ситуация была противоположной: количество учителей начальной школы за тот же период увеличилось на 13%, а число учеников - на 2%.
Проблему усугубляет уход педагогов из профессии. В 2024 году профессию оставили 12% полностью квалифицированных учителей основной и средней школы в Латвии. Для сравнения, средний показатель по странам ОЭСР составил 6,4%. При этом 37% ушедших из профессии латвийских учителей продолжили работать в других должностях в сфере образования.
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Одновременно латвийское учительство заметно стареет. В 2024 году почти двое из пяти учителей были в возрасте 55 лет и старше. С 2015 года их доля увеличилась на 10 процентных пунктов. Для сравнения, в Эстонии доля учителей в возрасте от 55 лет составляет 38%, в Литве - 42%, а в среднем по странам ОЭСР - 23%.
При этом зарплаты педагогов в Латвии с 2015 года выросли на всех уровнях образования. Однако учителя по-прежнему получают меньше других работников с высшим образованием. В среднем зарплата учителей основной и средней школы на 26% ниже.
Есть у латвийских педагогов и другая проблема - высокая рабочая нагрузка. Учителя основной и средней школы в общей сложности работают в среднем 1584 часа в год. Это больше, чем в Эстонии и Литве. При этом непосредственно преподаванию в классе латвийские учителя уделяют меньшую часть рабочего времени. Среди педагогов 7-9-х классов на обучение в классе приходится 35% рабочего времени. В Эстонии этот показатель составляет 41%, а в Литве - 59%.