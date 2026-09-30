Проблема нехватки учителей в Латвии может решиться сама собой - как это произойдет?

Есть у латвийских педагогов и другая проблема - высокая рабочая нагрузка. Учителя основной и средней школы в общей сложности работают в среднем 1584 часа в год. Это больше, чем в Эстонии и Литве. При этом непосредственно преподаванию в классе латвийские учителя уделяют меньшую часть рабочего времени. Среди педагогов 7-9-х классов на обучение в классе приходится 35% рабочего времени. В Эстонии этот показатель составляет 41%, а в Литве - 59%.