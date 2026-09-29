Справедливо или нет? Жители Латвии спорят, нужно ли автоматически повышать алименты при росте цен

Автор публикации ответила, что в идеальном мире такой подход действительно работал бы, однако на практике все сложнее. "Когда напоминаешь второй стороне, что и с его стороны нужно вкладывать эти 50%, в ответ - вакуум, молчание, игнорирование... Называй как хочешь. Как именно с этим бороться, чтобы работало 50:50, я не знаю. Вариантов нет. И в этом вопросе один родитель реально остается незащищенным, потому что оказывается, что один работает полный день, а второй родитель только насмехается", - пояснила она.