Справедливо или нет? Жители Латвии спорят, нужно ли автоматически повышать алименты при росте цен
Жительница Латвии подняла в соцсети вопрос об алиментах на фоне роста цен. Она поинтересовалась, не стоит ли предусмотреть в законе автоматическое пропорциональное увеличение алиментов в зависимости от изменения стоимости жизни.
"Если цены улетают в космос, неужели только мне кажется, что должна существовать какая-то статья закона, которая предусматривает пропорциональное увеличение также и алиментных выплат?" - спросила женщина.
Публикация вызвала дискуссию. Одни пользователи предложили вместо традиционных алиментов ориентироваться на модель, при которой оба родителя в равной степени участвуют в воспитании и содержании ребенка. "В нормальной стране обычно такие вещи каждый год индексируются законом. У нас даже зарплаты не индексируют ", - написала одна из участниц обсуждения. Другой пользователь считает, что правильнее было бы перейти к модели 50:50, при которой оба родителя участвуют в воспитании ребенка, а не решают вопрос только через алименты.
Автор публикации ответила, что в идеальном мире такой подход действительно работал бы, однако на практике все сложнее. "Когда напоминаешь второй стороне, что и с его стороны нужно вкладывать эти 50%, в ответ - вакуум, молчание, игнорирование... Называй как хочешь. Как именно с этим бороться, чтобы работало 50:50, я не знаю. Вариантов нет. И в этом вопросе один родитель реально остается незащищенным, потому что оказывается, что один работает полный день, а второй родитель только насмехается", - пояснила она.
В комментариях прозвучало и мнение о том, что компромисс должен быть выгоден не только одной стороне: "Компромисс - это когда обоим немного неудобно, а не когда одному выгодно, а другому нет". Автор в ответ привела другую известную формулировку: "Детей родить несложно, но искусство - заботиться о них". По ее словам, до рождения ребенка мало кто думает о компромиссах, однако после расставания родителей именно вопрос участия каждого в расходах становится особенно острым.
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Некоторые комментаторы, напротив, не увидели необходимости увеличивать алименты автоматически. Прозвучал и аргумент, что алименты логичнее рассчитывать исходя из доходов, а не цен на топливо или другие товары: "Во всем мире алименты платят в зависимости от доходов, а не от цен на топливо".
Еще один пользователь предложил ежегодно индексировать алименты. По его мнению, это могло бы быть наиболее простым решением, поскольку сложные индивидуальные расчеты потребовали бы учета зарплаты и, например, участия бухгалтера.
В ходе дискуссии автор публикации сама уточнила, что в Латвии минимальные алименты уже косвенно связаны с уровнем цен. Минимальный размер содержания привязан к установленной государством минимальной зарплате, поэтому при ее повышении увеличивается и минимальный размер алиментов. "То есть эти изменения обычно происходят в январе, поскольку тогда меняется и минимальная зарплата. Но в январе никто не мог дать прогноз, что в середине года произойдут настолько масштабные изменения цен", - отметила она.
Один из участников признался, что раньше не знал о существовании разных вариантов расчета алиментов. Автор объяснила, что все зависит от достигнутой между родителями договоренности. Можно установить конкретную неизменную сумму на месяц, договориться о минимальных алиментах, размер которых меняется вместе с установленной государством минимальной зарплатой, либо решать вопрос через суд, предоставляя чеки и другие подтверждения расходов на ребенка.