Власти готовы убрать указатели на Россию, но сделавшими это под Резекне хулиганами займется полиция

Всего закрашены девять знаков. Четыре из них находятся на Резекненском шоссе на 96-м, 100,5-м, 101-м и 105,8-м километрах. Еще два знака расположены на кольцевой развязке, где пересекаются Резекненское шоссе (A12) и Резекненская объездная дорога (A15). Два других - на кольце, где пересекаются Резекненское шоссе и дорога Резекне - Даугавпилс (A13). Еще один знак находится на кольцевой развязке - на пересечении Резекненского шоссе и региональной дороги Резекне - Гулбене (P36).