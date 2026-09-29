Власти готовы убрать указатели на Россию, но сделавшими это под Резекне хулиганами займется полиция
Под Резекне неизвестные закрасили сразу девять дорожных знаков с указателями на российские города. Полиция начала уголовный процесс, хотя власти Латвии сами рассматривают возможность официально убрать такие надписи.
В Latvijas valsts ceļi (LVC) подчеркнули, что работы с дорожными знаками не были согласованы с предприятием. О произошедшем проинформированы правоохранительные органы. В Государственной полиции Латвии подтвердили, что получили заявление о повреждении чужого имущества. По факту начат уголовный процесс по первой части 185-й статьи Уголовного закона - об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Проводится расследование.
Всего закрашены девять знаков. Четыре из них находятся на Резекненском шоссе на 96-м, 100,5-м, 101-м и 105,8-м километрах. Еще два знака расположены на кольцевой развязке, где пересекаются Резекненское шоссе (A12) и Резекненская объездная дорога (A15). Два других - на кольце, где пересекаются Резекненское шоссе и дорога Резекне - Даугавпилс (A13). Еще один знак находится на кольцевой развязке - на пересечении Резекненского шоссе и региональной дороги Резекне - Гулбене (P36).
При этом вопрос о том, чтобы официально скрыть или заменить указатели на Россию и Беларусь, уже рассматривается на государственном уровне. 15 сентября правительство отложило рассмотрение информационного сообщения Министерства сообщения, в котором предлагаются различные варианты изменения дорожных знаков с указателями на Россию и Беларусь. Решение отложили, поскольку в документе необходимо было уточнить сроки выполнения поставленных задач и их стоимость.
В LVC подчеркнули, что Министерство сообщения уже внесло вопрос о скрытии этих надписей на дорожных знаках на рассмотрение Кабинета министров. До принятия решения правительством никаких дополнительных действий предприниматься не будет.
Читайте продолжение после рекламы
Согласно подготовленному министерством предложению, на государственных дорогах планируется постепенно уменьшать визуальное выделение названий населенных пунктов государств-агрессоров на дорожных знаках. При этом дополнительные средства из государственного бюджета запрашивать не планируется. Изменения будут проводиться постепенно и только в тех случаях, когда они не повлияют на безопасность дорожного движения и функциональность системы маршрутизации.