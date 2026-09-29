В Рижском аэропорту значительно расширили предоставление важной для многих пассажиров услуги
В зоне выходов на посадку B2–B7 Рижского аэропорта оборудовали новые места для зарядки электронных устройств. Теперь в этой части терминала, которой ежедневно пользуется больше всего пассажиров, доступны 264 точки зарядки.
Как сообщают представители аэропорта, зарядные модули встроены в скамейки. Ожидая рейса, пассажиры могут зарядить телефон, ноутбук или другое устройство. Всего в зоне установлены 180 стандартных розеток на 220 В и 84 USB-порта.
"Возможность удобно зарядить смартфон или компьютер во время поездки стала неотъемлемой частью пассажирского опыта. Увеличив число точек зарядки у сидений более чем в 20 раз, мы хотим сделать ожидание рейса комфортнее и помочь пассажирам подготовиться к дальнейшему пути. Такие практические улучшения тоже формируют общее впечатление от аэропорта", – отметил руководитель проектов по улучшению и контролю обслуживания пассажиров Рижского аэропорта Мартиньш Лацис.
В этом году в терминале появились и другие удобства: детские стульчики в зоне досмотра, комната для пеленания со специальным оборудованием, новая игровая площадка, экраны с расписанием городских автобусов в зале выдачи багажа и дополнительные банкоматы. Число мест для зарядки устройств в других частях терминала также планируют увеличить.
В этом году Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) как лучший европейский аэропорт в категории от 5 до 10 миллионов обслуженных пассажиров в год.