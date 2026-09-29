В Рижском аэропорту значительно расширили предоставление важной для многих пассажиров услуги

"Возможность удобно зарядить смартфон или компьютер во время поездки стала неотъемлемой частью пассажирского опыта. Увеличив число точек зарядки у сидений более чем в 20 раз, мы хотим сделать ожидание рейса комфортнее и помочь пассажирам подготовиться к дальнейшему пути. Такие практические улучшения тоже формируют общее впечатление от аэропорта", – отметил руководитель проектов по улучшению и контролю обслуживания пассажиров Рижского аэропорта Мартиньш Лацис.