В Rimi просят покупателей, которые приобрели игрушку, вернуть ее в ближайший магазин сети до 28 октября 2026 года.
В Латвии
Сегодня 12:53
Купили ребенку игрушку в Rimi? Ее просят вернуть до 28 октября
Если вы покупали ребенку деревянную игрушку в Rimi, стоит проверить свою покупку. Торговая сеть объявила об отзыве одной из игрушек из-за несоответствия требованиям безопасности.
Речь идет о деревянной игрушке Gerardos Toys māja SS26 с EAN-кодом 4743345612427. Поставщик товара - Karupoeg Puhh OÜ.
В Rimi просят покупателей, которые приобрели эту игрушку, вернуть ее в ближайший магазин сети до 28 октября 2026 года. Для возврата потребуется чек. После возврата стоимость товара будет возмещена.
Если чек не сохранился или возникли другие вопросы, можно обратиться в Rimi по бесплатному телефону 80000 180.
В торговой сети извинились перед покупателями за доставленные неудобства.