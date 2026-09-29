Выборы в 15-й Сейм набирают обороты: проголосовали уже более 43 000 латвийцев

В Риге свой голос отдали 20 807 человек, или 3,47% имеющих право голоса. В это число также входят 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при голосовании по почте проголосовавшими считаются избиратели, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали свой голос на хранение лично на участке.