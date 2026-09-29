Выборы в 15-й Сейм набирают обороты: проголосовали уже более 43 000 латвийцев
На выборах в 15-й Сейм на данный момент проголосовали 43 571 человек, или не менее 2,8% из 1 557 615 имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Риге свой голос отдали 20 807 человек, или 3,47% имеющих право голоса. В это число также входят 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при голосовании по почте проголосовавшими считаются избиратели, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали свой голос на хранение лично на участке.
В Латгале на данный момент проголосовали 3393 избирателя, что составляет 1,85% имеющих право голоса. В Курземе свой голос на хранение сдали 3693 человека, или 2,12%.
При этом внесение данных о явке на отдельных участках, в том числе в Риге, еще продолжается.
В течение всех рабочих дней этой недели избиратели могут сдать свой голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что этот способ голосования по сути похож на предварительное голосование, однако имеет некоторые процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое мнение и заменить уже сданный голос.
Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу.