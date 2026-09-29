До субботы ждать не стали: на выборах в Сейм уже учтены голоса более 43 тысяч избирателей
На выборах в 15-й Сейм к настоящему моменту учтены голоса 43 396 избирателей, или 2,79% из 1 557 615 граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Риге учтены голоса 20 757 избирателей, или 3,46% имеющих право голоса. В это число включены и 4907 человек за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте. Как поясняет ЦИК, при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали голос на хранение лично на участке.
Среди регионов самая высокая активность за два дня отмечена в Видземе, где голоса на хранение сдали 11 320 избирателей, или 2,82%. В Земгале явка составила 2,13%: участки посетили 4246 граждан. В Латгалии к настоящему моменту проголосовали 3394 избирателя, или 1,85% имеющих право голоса, а в Курземе голоса на хранение сдали 3679 человек, или 2,11%.
По данным на вторник, наиболее активно голосовали жители Адажского края - 5,2% зарегистрированных избирателей. Самая низкая активность зафиксирована в Резекненском крае - 1,31%. В столице наибольший интерес к сдаче голосов на хранение наблюдался на участках, расположенных в торговых центрах.
Представитель ЦИК Ивета Розенфелде сообщила агентству LETA, что и сегодня избирательные системы работали стабильно и без сбоев. Вопросы, поступавшие с участков, в основном касались использования системы.
Во все рабочие дни этой недели избиратели могут сдать голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. В ЦИК поясняют, что по своей сути этот способ похож на досрочное голосование, однако отдельные процедурные отличия позволяют в течение недели до выборов изменить свое решение и заменить ранее поданный голос.
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Выборы в Сейм состоятся в субботу.