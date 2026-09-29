До субботы ждать не стали: на выборах в Сейм уже учтены голоса более 43 тысяч избирателей

В Риге учтены голоса 20 757 избирателей, или 3,46% имеющих право голоса. В это число включены и 4907 человек за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте. Как поясняет ЦИК, при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали голос на хранение лично на участке.