Наши лекарства - отрава для Балтийского моря: ученые обеспокоены загрязнением экосистемы
Лекарства, которые принимают жители Латвии и других стран Балтики, после попадания в канализацию могут оказаться в море. Ученые уже обнаруживают там диклофенак и карбамазепин и предупреждают о последствиях для водной экосистемы всего региона.
Парацетамол, ибупрофен, карбамазепин, диклофенак и другие лекарственные препараты обнаруживаются в Балтийском море. Исследователи из Швеции, Финляндии, Литвы и Латвии предупреждают: сократить фармацевтическое загрязнение можно не только за счет улучшения очистки сточных вод, но и благодаря более рациональному назначению, использованию и утилизации лекарств, сообщает Euronews.
Балтийское море особенно уязвимо, поскольку является практически замкнутым и окружено девятью странами. Оно уже испытывает серьезное воздействие промышленных химикатов, микропластика и сельскохозяйственных стоков.
"Речь идет не только об очистке сточных вод. Мы должны рассматривать весь жизненный цикл", - рассказала Euronews Мармар Некоро, исследователь факультета фармации Уппсальского университета.
Как лекарства попадают в море
Фармацевтические вещества попадают в Балтийское море со сточными водами из домов и больниц, с предприятий, сельскохозяйственных территорий и других источников. После приема препарата его часть выводится из организма и через канализацию может попасть в окружающую среду.
Согласно докладу ЮНЕСКО и Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, одни только очистные сооружения могут ежегодно выбрасывать в Балтийское море около 1800 тонн фармацевтических веществ. При этом большинство очистных сооружений пока не имеют четвертой ступени очистки, предназначенной для удаления лекарственных загрязнителей.
Читайте продолжение после рекламы
Особое внимание ученых привлекает карбамазепин, который используется для лечения эпилепсии, нервных болей и биполярного расстройства. Его неоднократно обнаруживали в Балтийском море. По словам Некоро, для распада половины вещества может потребоваться почти три с половиной года.
Еще один препарат - диклофенак, широко используемый как противовоспалительное и обезболивающее средство. Исследовательница Вильнюсского университета Кристина Гарволене считает, что в некоторых случаях врачи могут рассматривать альтернативные препараты.
"Когда врачи назначают препарат, они должны также думать о том, какое лекарство не представляет опасности для окружающей среды", - сказала она.
При этом ученые не призывают людей отказываться от необходимых лекарств. Речь идет о более рациональном выборе препаратов и правильной утилизации неиспользованных медикаментов.
Угроза для экосистемы
Исследователей прежде всего беспокоит воздействие лекарств на морских животных и растения. Синтетические эстрогены могут вызывать феминизацию рыб, лягушек и других видов, потенциально влияя на целые популяции.
Некоторые обезболивающие воздействуют на балтийскую мидию Mytilus edulis - важный для экосистемы вид, который фильтрует воду. Под воздействием препаратов у мидий может снижаться количество энергии, доступной для обмена веществ и роста.
Читайте продолжение после рекламы
Для Латвии проблема особенно актуальна из-за непосредственной связи страны с экосистемой Балтийского моря. Ученые считают, что для уменьшения загрязнения нужны не только современные очистные сооружения, но и более рациональное назначение лекарств, выбор экологически менее опасных препаратов и правильная утилизация неиспользованных медикаментов.