Снижение НДС дало больший эффект, чем ожидалось: в Латвии хлеб, молоко, яйца и мясо птицы заметно подешевели

Центральное статистическое управление регулярно отслеживает изменения цен, Совет по конкуренции проводит углубленный надзор за рынком, а Центр защиты прав потребителей проверяет правильность указания цен в местах торговли и информирует покупателей. "Проверки Центра защиты прав потребителей подтверждают, что пониженная ставка НДС в целом применялась корректно, а выгода от нее дошла до потребителей в Латвии. Это означает не только более низкие цены на полках магазинов, но и реальную экономию в бюджетах домохозяйств. При этом опрос Центра показывает, что потребители положительно оценивают это решение и видят потенциал для его распространения на другие группы продуктов, особенно молочные продукты", - отметила директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня.