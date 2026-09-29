Снижение НДС дало больший эффект, чем ожидалось: в Латвии хлеб, молоко, яйца и мясо птицы заметно подешевели
29 сентября в Министерстве экономики состоялось пресс-мероприятие, на котором рассказали о влиянии снижения ставки налога на добавленную стоимость на цены продуктов питания.
Данные мониторинга показывают, что в первые три месяца после снижения НДС с 21% до 12% на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца налоговое послабление полностью отразилось на конечных ценах для покупателей. Более того, фактическое снижение цен оказалось заметнее первоначально прогнозировавшихся 7,4% - в среднем товары, на которые распространяется пониженная ставка НДС, подешевели на 10,18%.
"Результаты первых месяцев подтверждают, что выгода от снижения НДС действительно дошла до людей - цены во всех четырех группах продуктов снизились сильнее, чем предполагали теоретические расчеты. Это конкретная выгода для домохозяйств и одновременно подтверждение того, что созданный механизм мониторинга и контроля цен работает. Самое важное - результат: люди платят меньше за продукты, необходимые им каждый день", - подчеркнул заместитель государственного секретаря Министерства экономики Янис Салминьш.
По данным Центрального статистического управления, если сравнивать базовые цены на 1 июня и 1 сентября 2026 года, хлеб подешевел на 9,01%, мясо птицы - на 8,89%, молоко - на 10,8%, а яйца - на 12,03%. Среднее снижение цен по четырем группам товаров составило 10,18%.
"Это хороший пример того, как данные помогают обществу в повседневной жизни - позволяют в цифрах проследить изменения, которые касаются каждого покупателя. Независимый и методологически последовательный сбор данных является одной из главных задач Центрального статистического управления и служит основой как для информирования общества, так и для принятия решений на основе данных. Эта роль становится все более значимой по мере того, как статистическое управление превращается в главное государственное агентство данных", - пояснил глава Центрального статистического управления Раймонд Лапиньш.
Результаты подтверждает и независимая оценка Совета по конкуренции. По его расчетам, среднее снижение цен в четырех группах товаров благодаря уменьшению НДС составило 8,32%, что также превышает теоретически прогнозировавшиеся 7,4%.
Создан трехуровневый контроль цен
Чтобы обеспечить передачу выгоды от снижения налога конечному потребителю, создан трехуровневый механизм мониторинга и контроля, в котором участвуют Центральное статистическое управление, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей.
Центральное статистическое управление регулярно отслеживает изменения цен, Совет по конкуренции проводит углубленный надзор за рынком, а Центр защиты прав потребителей проверяет правильность указания цен в местах торговли и информирует покупателей. "Проверки Центра защиты прав потребителей подтверждают, что пониженная ставка НДС в целом применялась корректно, а выгода от нее дошла до потребителей в Латвии. Это означает не только более низкие цены на полках магазинов, но и реальную экономию в бюджетах домохозяйств. При этом опрос Центра показывает, что потребители положительно оценивают это решение и видят потенциал для его распространения на другие группы продуктов, особенно молочные продукты", - отметила директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня.
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Результаты мониторинга показывают, что крупнейшие сети розничной торговли продуктами в целом полностью передали снижение НДС покупателям. Отдельные выявленные несоответствия в основном объяснялись техническими или человеческими ошибками, отсутствием товаров либо особенностями отображения данных. Торговцы внесли необходимые исправления.
В июле и августе Центр защиты прав потребителей провел 130 проверок правильности указания цен по всей Латвии. В целом пониженная ставка НДС применялась корректно, а выявленные нарушения носили локальный характер и в большинстве случаев устранялись уже во время проверки.
Домохозяйства сэкономят около 31,4 миллиона евро
Снижение НДС обеспечивает прямую экономию домохозяйствам за счет уменьшения расходов на продукты первой необходимости. По оценке Министерства финансов, общая экономия жителей за период действия пониженной ставки НДС составит около 31,4 миллиона евро, в том числе 15 миллионов евро в 2026 году и 16,4 миллиона евро в 2027 году. В среднем это около 37 евро на одно домохозяйство.
Влияние снижения НДС отразилось и на общей статистике цен на продукты питания. В июле 2026 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии снизились на 2%, в Литве - на 0,7%, тогда как в Эстонии выросли на 0,4%. Без учета эффекта снижения НДС цены в Латвии уменьшились бы лишь на 0,6%.
В информационном докладе Министерства экономики сделан вывод, что нынешние результаты подтверждают эффективность снижения НДС, а созданный механизм мониторинга позволяет своевременно выявлять и устранять несоответствия.
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С учетом достигнутых результатов и данных опроса Центра защиты прав потребителей, согласно которым более 91% респондентов поддержали распространение пониженной ставки НДС на более широкий круг продуктов питания, планируется рассмотреть возможность дальнейшего расширения перечня товаров, на которые действует сниженная ставка.