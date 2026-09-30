Рост начинается со способности меняться. Опыт Caljan в развитии глобального производства в Лиепае

Когда Caljan начала работать в Лиепае в 2006 году, главная цель была вполне прагматичной - найти место, где производство можно организовать эффективнее и конкурентоспособнее. Поначалу задача лиепайской команды была простой - сваривать отдельные детали, которые затем отправлялись в Данию. Однако развитие компании показало, что потенциал Лиепаи гораздо больше. Уже через два года команда перешла от изготовления отдельных деталей к производству оборудования целиком. В 2009 году в Лиепае начал работать первый инженер, и это стало одной из ключевых точек развития: предприятие получило возможность не только производить то, что было разработано в другом месте, но и самостоятельно проектировать оборудование.