Рост начинается со способности меняться. Опыт Caljan в развитии глобального производства в Лиепае
20 лет назад деятельность производителя конвейеров и оборудования для автоматизации Caljan в Лиепае началась с шести человек и простой задачи - сваривать детали, которые затем отправлялись в Данию. Сегодня Лиепая стала крупнейшим производственным и инженерным центром группы Caljan, где не только производят, но и проектируют, тестируют и разрабатывают технологии для логистической отрасли. "Такой рост не стал результатом одного большого решения. Он складывался из множества последовательных шагов, в ходе которых компания все больше доверяла команде в Лиепае", - подчеркивает руководитель Caljan Гатис Драдейка.
От сварки деталей до полного цикла производства
Когда Caljan начала работать в Лиепае в 2006 году, главная цель была вполне прагматичной - найти место, где производство можно организовать эффективнее и конкурентоспособнее. Поначалу задача лиепайской команды была простой - сваривать отдельные детали, которые затем отправлялись в Данию. Однако развитие компании показало, что потенциал Лиепаи гораздо больше. Уже через два года команда перешла от изготовления отдельных деталей к производству оборудования целиком. В 2009 году в Лиепае начал работать первый инженер, и это стало одной из ключевых точек развития: предприятие получило возможность не только производить то, что было разработано в другом месте, но и самостоятельно проектировать оборудование.
После этого ответственность команды продолжала расти. Лиепайская команда взяла на себя несколько направлений производства и все большую часть производственного процесса - подготовку материалов, сварку, покраску и сборку.
В 2014 году Лиепае уже была передана полная ответственность за производство телескопических конвейеров Classic. Это изменило и роль самого предприятия в группе. "Мы производим оборудование, которое является сложным как с механической, так и с электронной точки зрения, поэтому с ростом ответственности должны были меняться и компетенции людей, инфраструктура и процессы", - говорит руководитель компании.
Когда рост заставляет менять саму модель производства
В 2016 году клиентам по всему миру из Лиепаи было поставлено 431 телескопический конвейер, а в 2018-2019 годах - уже 1236 единиц оборудования. Одновременно была создана команда исследований и разработок. Прежние помещения больше не соответствовали такому объему производства, поэтому Caljan приняла следующее важное решение - приобрести новое производственное помещение на территории бывшего завода Liepājas metalurgs и организовать производственный поток в соответствии с потребностями компании.
Чем больше заказов, тем больше требуется сотрудников, а чем больше людей, тем сложнее становится организация работы. Поэтому следующим логичным этапом развития компании стала автоматизация. "Ни один конкурент не дремлет, поэтому всегда нужно развиваться и думать об инновациях", - признает Гатис Драдейка.
Экспортный рынок задает темп
Продукция Caljan в основном предназначена для экспортных рынков - около 95% произведенного оборудования отправляется в США и Европу. Решения компании используются в логистических центрах, где необходимо обрабатывать очень большие объемы посылок, поэтому спрос все больше определяется необходимостью повышать эффективность и сокращать объем ручного труда.
Особенно важным рынком являются США, где решения Caljan используются в том числе в логистической инфраструктуре Amazon. В Европе среди клиентов компании такие крупные перевозчики посылок, как DHL и DPD. Однако потребности клиентов меняются.
"Логистическим компаниям уже недостаточно просто конвейера, который обеспечивает перемещение грузов между логистической системой и грузовиком. Растет потребность в системах, где человек, конвейер и робот работают в едином процессе", - объясняет руководитель компании.
Caljan уже сотрудничает с компаниями в сфере робототехники, в том числе Boston Dynamics и Dexterity, а лиепайская команда все больше работает над решениями, позволяющими конвейерам стать частью автоматизированной логистической системы.
Это означает, что на следующем этапе развития большое значение будет иметь не только увеличение производственных мощностей, но и переход к более умному и эффективному производству, технологическому развитию и расширению роли Caljan как все более значимой части современных систем автоматизации логистики.
Пандемия показала, как быстро может измениться рынок
2020-2021 годы стали еще одним периодом перемен. Во время пандемии резко выросли объемы электронной торговли, а вместе с ними и нагрузка на логистические компании. Одновременно стала острее ощущаться нехватка рабочей силы.
Caljan в этот период столкнулась с существенным ростом спроса. В 2021 году клиентам было поставлено 1706 телескопических конвейеров и оборудования для обработки грузов - больше, чем когда-либо прежде.
Однако рост спроса означал для компании не только возможность заработать больше. Он потребовал быстро увеличивать производственные мощности. За последний год лиепайская команда выросла примерно с 250 до более чем 400 человек, однако этот путь оказался непростым. По словам Драдейки, данный опыт еще раз показал, что привлечение рабочей силы не может быть единственной стратегией роста.
Главный вызов - доступность рабочей силы
Нехватку рабочей силы Драдейка называет одной из главных проблем компании. И речь идет не только о поиске высококвалифицированных инженеров.
"Становится все сложнее привлекать и людей, которые работают руками, - сварщиков, маляров и сборщиков. Сейчас мы пытаемся компенсировать эту нехватку рабочих рук возможностями автоматизации".
Компания уже использует роботизированную сварку, рассматривает возможности роботизированной покраски, а при обработке металла традиционную распиловку заменяют лазерные технологии. Преимущество заключается не только в скорости. Автоматизация позволяет повысить точность и снизить зависимость от количества доступных в конкретный момент работников.
Следующий шаг - автоматизировать и то, что происходит после производства
Оборудование, которое производит Caljan, является сложным с механической и электронной точки зрения, поэтому перед отправкой клиенту его необходимо тщательно проверять. До сих пор тестирование было трудоемким и требовало значительных человеческих ресурсов.
"Мы хотим автоматизировать этот процесс, сделать его короче и эффективнее, чтобы вместо десяти часов он занимал три-четыре часа", - рассказывает Гатис Драдейка.
Компания анализирует весь процесс: где возникает потеря времени, где необходим труд человека и что можно сделать иначе. Это также позволяет компании расти, не увеличивая количество сотрудников в той же пропорции, что и объем производства.
Искусственный интеллект уже входит в повседневную работу
Аналогичным образом компания смотрит и на искусственный интеллект. Сейчас он существенно не меняет функциональность самого оборудования Caljan, однако все активнее используется в повседневной работе.
Один из примеров - разработанный Siemens инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать программы для электронной части оборудования. До сих пор такая работа требовала высококвалифицированных специалистов и большой точности.
"Если этот инструмент сможет делать то, что обещано, это станет большой поддержкой в повседневной работе наших инженеров-электронщиков", - признает Гатис Драдейка.
И в этом случае главный вопрос заключается не в том, заменит ли технология человека, а в том, сколько больше человек сможет сделать с ее помощью.
Когда предприятие становится центром знаний
Еще один важный этап развития Caljan связан с дальнейшим расширением функций лиепайской команды в группе.
В 2022 году Caljan приобрела австрийскую компанию PHS Logistiktechnik GmbH, которая разработала автоматизированное решение для разгрузки небольших посылок AutoUnloader. После завершения сделки разработка продукта, производство и тестирование были перенесены в Лиепаю.
В 2023 году сотрудничество с Рижским техническим университетом в разработке решений для автоматизации было усилено, а в 2025 году в Лиепае открылся технологический центр Caljan.
Эти решения показывают, что роль Лиепаи в компании больше не ограничивается производством. Здесь концентрируется все больше знаний и компетенций - инженерия, исследования и разработки, автоматизация, IT, цифровизация и инновации.
Это, в свою очередь, меняет и требования к сотрудникам. Компании нужны не только хорошие производственные специалисты, но и люди, способные мыслить шире, объединять различные технологии и находить решения в ситуациях, когда готовых инструкций еще не существует.
Преимущество Лиепаи - не только налоговые льготы
Говоря о том, почему развитие Caljan продолжается именно в Лиепае, Драдейка подчеркивает, что выбор компании определялся не только преимуществами Лиепайской специальной экономической зоны (LSEZ).
"Мы находимся в Лиепае не потому, что здесь есть специальная экономическая зона. Это приятный и выгодный бонус, можно сказать, но стратегически он не имеет такого большого значения".
Больше ценятся практическое сотрудничество и заинтересованность LSEZ в развитии территории. Драдейка особо отмечает помощь в решении различных административных и бюрократических вопросов.
Это позволяет сделать более широкий вывод: конкурентоспособность места расположения предприятия определяется не одним налоговым инструментом. Не менее важны инфраструктура, среда поставщиков, человеческие ресурсы, сотрудничество с образовательными учреждениями и способность быстро решать практические вопросы.
Будущий рост могут ограничить те же причины, что и сегодня
Руководитель Caljan видит потенциал для дальнейшего роста компании, но одновременно осознает главный вызов, с которым столкнется не только предприятие, но и весь регион, - демографию.
"Лиепая доказала, что является отличным местом для бизнеса и работы, однако дальнейшее развитие во многом будет зависеть от того, как изменится демографическая ситуация. Если количество людей трудоспособного возраста продолжит сокращаться, предприятиям придется выбирать между двумя решениями - привлекать рабочую силу из других стран или существенно повышать уровень автоматизации".
Гатис Драдейка считает, что именно этот выбор во многом определит, насколько быстро Caljan сможет продолжать развиваться в Лиепае.
"Если все это будет двигаться в одном направлении - с иммиграцией или автоматизированными станками, - то мы определенно еще сможем расширяться здесь самостоятельно".
Он также видит в будущем потенциал для привлечения в Лиепаю других компаний, которые могли бы развивать производство на бывших промышленных территориях. Однако без решения проблемы рабочей силы быстрый рост будет становиться все сложнее.
О Caljan
Caljan - один из ведущих мировых производителей телескопических конвейеров и решений для автоматизированной обработки грузов, загружаемых навалом. Компания работает с клиентами в Европе, Северной Америке, Азии, Африке и Австралии.
Производственный и инженерный центр Caljan в Лиепае работает с 2006 года и сейчас является крупнейшим производственным и инженерным центром компании, где работают 400 сотрудников. Здесь производят не только конвейеры, но и инновационные решения для автоматизации, а местная команда активно участвует в разработке глобальных продуктов и поддержке продаж.
Система управления компании сертифицирована в соответствии со стандартами качества, экологического менеджмента и энергоменеджмента ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001.