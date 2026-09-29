Премьер-министр Эстонии обвинил Россию в диверсии с использованием граждан Латвии
На основании данных, собранных Департаментом полиции безопасности, есть все основания утверждать, что поджог здания оборонно-промышленной компании Milrem, совершенный в Эстонии в ночь на 15 августа, был актом саботажа по заказу спецслужб России, заявил во вторник премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что поджог Milrem, произошедший в Эстонии в ночь на 15 августа, был актом саботажа, заказанным спецслужбами Российской Федерации. К такому выводу Департамент полиции безопасности пришел после тщательной оценки собранной информации", – заявил премьер-министр Кристен Михал.
По словам премьер-министра, это является частью более широкой кампании России в Европе, цель которой – запугать и заставить сократить поддержку Украины и ослабить давление на Россию. "Подобные действия абсолютно недопустимы и безответственны", – сказал Михал, по мнению которого это также свидетельствует о растущем отчаянии Москвы в ситуации, когда России не удалось достичь целей своей агрессии против Украины.
В то же время, по его заверению, Эстония усиливает свою готовность и внутреннюю безопасность, чтобы противостоять подобным действиям России. "Эстонское государство способно защитить свою безопасность", – сказал премьер-министр.
"Благодаря сильным органам безопасности и правопорядка Эстония является для противника исключительно сложной средой для проведения подобных операций, и аналогичные действия пресекались еще до их совершения. Россия не сможет запугать нас такими действиями или изменить нашу политику".
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заверил, что ответ Эстонии будет прямо противоположным тому, чего пытается добиться Россия. "Вместе с союзниками и партнерами в Европе и за ее пределами мы усилим давление на Россию, ужесточим санкции, будем искать дополнительные возможности для ограничения поездок граждан России в Европу. Мы также продолжим и укрепим всестороннюю поддержку Украины. Попытки России запугать нас не ослабят нашу решимость – они ее только укрепят".
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Для выяснения точных обстоятельств происшествия уголовное расследование продолжается, однако предварительная информация, собранная к настоящему моменту в ходе уголовного производства, также указывает на заказной характер преступления. Подозреваемые в непосредственном совершении поджога задержаны, взяты под стражу и больше не представляют угрозы.
В ночь на 15 августа в Таллине, в районе Ласнамяэ, на улице Бетоони, вспыхнул пожар в здании, используемом оборонно-промышленной компанией Milrem Robotics. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, и пожар был быстро взят под контроль. Угрозы для жизни людей не было. 17 августа в Латвии были задержаны двое граждан Латвии, подозреваемых в поджоге. 18 августа был задержан третий. В ходе обысков по связанным с ними адресам в Латвии было изъято большое количество носителей информации и предметов, которые могли использоваться для поджога здания. 17-18 сентября Латвия передала троих подозреваемых Эстонии.
Оборонно-промышленная компания Milrem Robotics в сотрудничестве со странами Европейского союза поставляет в Украину беспилотные наземные транспортные средства THeMIS.