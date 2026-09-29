Премьер-министр Эстонии обвинил Россию в диверсии с использованием граждан Латвии

В ночь на 15 августа в Таллине, в районе Ласнамяэ, на улице Бетоони, вспыхнул пожар в здании, используемом оборонно-промышленной компанией Milrem Robotics. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, и пожар был быстро взят под контроль. Угрозы для жизни людей не было. 17 августа в Латвии были задержаны двое граждан Латвии, подозреваемых в поджоге. 18 августа был задержан третий. В ходе обысков по связанным с ними адресам в Латвии было изъято большое количество носителей информации и предметов, которые могли использоваться для поджога здания. 17-18 сентября Латвия передала троих подозреваемых Эстонии.