Марк Ротко глазами самого близкого человека: в Латвии выходит книга его сына
29 сентября издательство Jumava выпустит книгу Кристофера Ротко "Ротко. Взгляд изнутри", в которой представлена личная история жизни и творчества всемирно известного художника Марка Ротко, а также эмоциональная сила его произведений. Книга издана при финансовой поддержке благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds, основанного Rietumu Banka.
Кристофер Ротко - младший сын Марка Ротко. Он получил докторскую степень по психологии и вместе с сестрой Кейт Ротко Призел занимается сохранением, курированием и организацией выставок художественного наследия отца. В книге он объединяет личные воспоминания с анализом творчества отца, позволяя взглянуть на искусство Ротко с другой точки зрения.
В центре книги - вопрос о том, как картины Ротко воздействуют на зрителя и откуда берется их эмоциональная сила. Кристофер Ротко обращается не только к искусству отца, но и к опыту зрителя - к тому, что человек чувствует, глядя на произведения Ротко.
Связь Марка Ротко с Латвией придает книге особое значение и для латвийских читателей. Художник Маркус Роткович провел детство и юность в Даугавпилсе, а в 1913 году вместе с семьей эмигрировал в США. Кристофер Ротко посещал родной город отца, чтобы лучше понять ранний период его жизни и его связь с Латвией.
"Ротко. Взгляд изнутри" позволяет познакомиться с одним из наиболее значимых художников XX века через личный опыт его сына и его взгляд на искусство.
Презентация книги и открытие выставки "Исключительное искусство в книгах", посвященной 35-летию издательства Jumava, состоятся 29 сентября в 17.00 в художественной галерее Rietumu Banka по адресу: Рига, ул. Весетас, 7. На выставке будут представлены книги, созданные за эти годы, а также произведения искусства, появившиеся благодаря тесному сотрудничеству издателей и художников.
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Книгу можно будет приобрести в крупнейших книжных магазинах, а также в книжном магазине издательства Jumava и интернет-магазине www.jumava.lv.