Марк Ротко глазами самого близкого человека: в Латвии выходит книга его сына

В центре книги - вопрос о том, как картины Ротко воздействуют на зрителя и откуда берется их эмоциональная сила. Кристофер Ротко обращается не только к искусству отца, но и к опыту зрителя - к тому, что человек чувствует, глядя на произведения Ротко.