Подсчитано, сколько денег сейчас экономят в Латвии владельцы электромобилей
При пробеге 15 000 километров в год расходы на зарядку электромобиля в Латвии составят примерно от 324 до 1188 евро. Бензиновый автомобиль при тех же условиях потребует около 2100 евро на топливо, дизельный – 1944 евро. Такие расчеты приводит Eurowind Energy Neue Energien.
За основу взят расход электромобиля 18 кВт·ч на 100 километров, бензинового автомобиля – 7 литров, дизельного – 6 литров. В расчетах использованы указанные компанией цены сентября 2026 года: 2 евро за литр бензина и 2,16 евро за литр дизельного топлива.
Самый дешевый вариант для владельца электромобиля – домашняя зарядка по ночному тарифу около 0,12 евро за кВт·ч. За год на электричество уйдет примерно 324 евро. Это на 1776 евро меньше расходов на бензин и на 1620 евро меньше расходов на дизель.
При обычном домашнем тарифе 0,25 евро за кВт·ч годовые затраты вырастут до 675 евро. Экономия составит 1425 евро по сравнению с бензиновым автомобилем и 1269 евро по сравнению с дизельным. Если пользоваться городской публичной зарядкой по 0,30 евро за кВт·ч, электричество обойдется в 810 евро за год, а экономия – в 1290 и 1134 евро соответственно.
Даже при зарядке только на быстрых станциях по 0,44 евро за кВт·ч расходы составят около 1188 евро в год. Это на 912 евро меньше, чем затраты на бензин, и на 756 евро меньше, чем на дизельное топливо.
Расчеты не учитывают стоимость покупки автомобиля в Латвии, обслуживание, возможные потери при зарядке и различия в фактическом расходе. Приведенные суммы показывают экономию на поездках при заданном пробеге, а не общую выгоду от владения электромобилем.
Ранее Otkrito.lv писал о том, в каких странах самая высокая плотность станций зарядки электромобилей. Латвия удивила.