Перед главным государственным праздником в Риге начали мыть памятник Свободы
Сегодня начались работы по мойке памятника Свободы. По заказу Рижского агентства памятников их выполняет компания Wenda Wash. Ко Дню провозглашения независимости Латвийской Республики 18 ноября памятник должен предстать в обновленном виде.
Точную дату завершения работ пока назвать невозможно, поскольку очистка памятника является технически сложным процессом. На сроки влияют погодные условия, а также необходимость использовать разные методы очистки для различных материалов. Предполагается, что работы могут продлиться несколько недель.
Памятник Свободы изготовлен из нескольких видов материалов. В ансамбле использованы серый и красный финский гранит, а также итальянский травертин. Каждый материал имеет свои особенности и по-разному реагирует на воздействие окружающей среды, поэтому очистку необходимо проводить бережно и поэтапно.
Работы осложняет и большое количество скульптурных элементов. Памятник включает фигуру Свободы, несколько скульптурных групп и барельефов. Разнообразие форм и деталей требует тщательной и последовательной очистки, чтобы сохранить художественную и культурно-историческую ценность памятника.
Регулярный уход за памятником Свободы необходим для защиты его поверхностей от загрязнения воздуха, пыли и осадков, которые со временем накапливаются на камне.
Стоимость работ по договору составляет 17 762,80 евро с учетом налога на добавленную стоимость.