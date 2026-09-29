Перед главным государственным праздником в Риге начали мыть памятник Свободы

Памятник Свободы изготовлен из нескольких видов материалов. В ансамбле использованы серый и красный финский гранит, а также итальянский травертин. Каждый материал имеет свои особенности и по-разному реагирует на воздействие окружающей среды, поэтому очистку необходимо проводить бережно и поэтапно.