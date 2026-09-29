Перед главным государственным праздником в Риге начали мыть памятник Свободы
Фото: LETA
В Риге началась сложная очистка памятника Свободы перед 18 ноября.
В Латвии

Перед главным государственным праздником в Риге начали мыть памятник Свободы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сегодня начались работы по мойке памятника Свободы. По заказу Рижского агентства памятников их выполняет компания Wenda Wash. Ко Дню провозглашения независимости Латвийской Республики 18 ноября памятник должен предстать в обновленном виде.

Точную дату завершения работ пока назвать невозможно, поскольку очистка памятника является технически сложным процессом. На сроки влияют погодные условия, а также необходимость использовать разные методы очистки для различных материалов. Предполагается, что работы могут продлиться несколько недель.

Памятник Свободы изготовлен из нескольких видов материалов. В ансамбле использованы серый и красный финский гранит, а также итальянский травертин. Каждый материал имеет свои особенности и по-разному реагирует на воздействие окружающей среды, поэтому очистку необходимо проводить бережно и поэтапно.

Работы осложняет и большое количество скульптурных элементов. Памятник включает фигуру Свободы, несколько скульптурных групп и барельефов. Разнообразие форм и деталей требует тщательной и последовательной очистки, чтобы сохранить художественную и культурно-историческую ценность памятника.

Регулярный уход за памятником Свободы необходим для защиты его поверхностей от загрязнения воздуха, пыли и осадков, которые со временем накапливаются на камне.

Стоимость работ по договору составляет 17 762,80 евро с учетом налога на добавленную стоимость.

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18 НоябряПамятник Свободы

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