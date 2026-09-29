Транзит зерна из Беларуси через Латвию вырос более чем в 900 раз
Пока правительство готовит поправки, чтобы поднять плату за транзит российского зерна, сами объемы этого транзита стремительно выросли.
С 1 по 24 сентября транзитом через Латвию были перевезены 253 623 тонны зерна из России, что почти в два раза больше, чем за сентябрь 2025 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID). В свою очередь из Беларуси транзитом через Латвию с 1 по 24 сентября была перевезена 40 101 тонна зерна, в то время как в прошлом году в сентябре зерновые из Беларуси транзитом через Латвию не перевозились.
Всего в этом году с 1 января по 24 сентября транзитом через Латвию из России были перевезены 593 663 тонны зерна, что на 8,9% меньше, чем за весь 2025 год, а из Беларуси - 116 847 тонн зерна, что в 913 раз больше, чем за весь 2025 год.
Существенный рост транзита зерна наблюдался и в августе - из России транзитом через Латвию были перевезены 158 983 тонны зерна, что на 55,9% больше, чем в августе 2025 года, а из Беларуси - 26 726 тонн зерна. В прошлом году в августе зерно из Беларуси транзитом через Латвию не перевозилось.
Резкое увеличение транзитных перевозок также связано с изменениями в маршрутах экспорта российского зерна. Правительство Латвии указало, что из-за ограниченных возможностей использования портов Черного и Азовского морей часть потока российского зерна перенаправляется в сторону Балтийского моря, в том числе с использованием латвийской транзитной инфраструктуры.