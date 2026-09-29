Транзит зерна из Беларуси через Латвию вырос более чем в 900 раз

С 1 по 24 сентября транзитом через Латвию были перевезены 253 623 тонны зерна из России, что почти в два раза больше, чем за сентябрь 2025 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID). В свою очередь из Беларуси транзитом через Латвию с 1 по 24 сентября была перевезена 40 101 тонна зерна, в то время как в прошлом году в сентябре зерновые из Беларуси транзитом через Латвию не перевозились.