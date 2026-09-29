С 5 октября Vivi меняет расписание: что надо знать пассажирам

В направлении Риги четыре рейса будут отправляться раньше. Первый поезд из Валмиеры в Ригу отправится в 4.59 - на две минуты раньше. Поезда из Лугажи в Ригу будут отправляться в 5.20 и 14.32, что соответственно на две и три минуты раньше. Поезд из Сигулды в Ригу отправится в 16.07 - на две минуты раньше.