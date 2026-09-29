С 5 октября Vivi меняет расписание: что надо знать пассажирам
С 5 октября Vivi вводит изменения в движении поездов сразу на нескольких направлениях. На маршрутах Рига - Дубулты и Рига - Царникава расписание будет адаптировано к зимнему сезону, из-за чего часть рейсов по выходным отменят. Кроме того, из-за ремонтных работ на участке Вецаки - Зиемельблазма изменится время отправления и прибытия поездов на Царникавском и Сигулдском направлениях.
Рига - Дубулты: по выходным отменят часть рейсов
С 5 октября движение поездов между Ригой и Дубулты перейдет на зимний график. По выходным будут отменены 12 рейсов из Риги в Дубулты в период с 11.15 до 19.15, а также один рейс в 15.15, который до сих пор выполнялся ежедневно.
В обратном направлении по выходным отменят 12 рейсов из Дубулты в Ригу в период с 12.09 до 20.09, а также ежедневный рейс в 16.09.
Если летом поезда между Ригой и Дубулты курсировали каждые 15 минут, то зимой такой интервал сохранится только в часы наиболее интенсивного движения по рабочим дням. В остальное время поезда будут ходить два-три раза в час.
При этом расписание поездов между Ригой и Тукумсом II не изменится - они продолжат курсировать раз в час.
Рига - Царникава: отмены по выходным и новое время отправления
На направлении Рига - Царникава также вводится зимний график. По выходным отменят три рейса из Риги в Царникаву в 14.10, 15.10 и 16.10, а также три рейса в Саулкрасты в 17.08, 18.08 и 19.08.
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В обратном направлении по выходным отменят три рейса из Царникавы в Ригу в 16.15, 17.15 и 18.15, а также три рейса из Саулкрасты в Ригу в 18.57, 19.57 и 20.57.
В рабочие дни все эти рейсы сохранятся.
Одновременно изменится время отправления и прибытия всех поездов на этом направлении из-за ремонта путей на участке Вецаки - Зиемельблазма.
Поезда из Риги будут отправляться на 15-й или 45-й минуте часа, то есть на пять-семь минут позже, чем раньше. В обратном направлении поезда будут отправляться на восемь-одиннадцать минут раньше, чтобы сохранить прежнее время прибытия в Ригу - на 23-й или 53-й минуте часа.
Сигулдское направление: девять рейсов будут ходить по новому времени
С 5 октября изменения затронут и Сигулдскую линию. Здесь все рейсы сохранятся, однако для девяти поездов изменится время отправления.
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Из Риги в сторону Цесиса раньше отправится один поезд - в 15.22, что на три минуты раньше прежнего времени.
Три рейса будут отправляться позже. Поезд из Риги в Лугажи отправится в 11.53, то есть на восемь минут позже. Поезда из Риги в Сигулду будут отправляться в 16.22 и 17.58 - соответственно на две и 13 минут позже прежнего графика.
В направлении Риги четыре рейса будут отправляться раньше. Первый поезд из Валмиеры в Ригу отправится в 4.59 - на две минуты раньше. Поезда из Лугажи в Ригу будут отправляться в 5.20 и 14.32, что соответственно на две и три минуты раньше. Поезд из Сигулды в Ригу отправится в 16.07 - на две минуты раньше.
Еще один рейс из Сигулды в Ригу будет отправляться на одну минуту позже - в 17.40.
Остальные поезда на Сигулдском направлении продолжат курсировать по обычному расписанию.
Vivi призывает пассажиров перед каждой поездкой проверять актуальное время отправления поездов. Все изменения публикуются на сайте компании и в мобильном приложении. Дополнительную информацию о расписании и билетах можно получить в центре обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному номеру 8760.