Пожар на Саркандаугаве тушили 12 часов: пострадали трое пожарных

Во время тушения пострадали трое спасателей. Двое после осмотра медиками продолжили работу на месте происшествия, еще один был госпитализирован. Всего пожар тушили более 40 пожарных с использованием восьми автоцистерн. За пять часов пожар удалось локализовать, однако для полного завершения работ по тушению потребовалось еще семь часов.