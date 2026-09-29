Пожар на Саркандаугаве тушили 12 часов: пострадали трое пожарных
Крупный пожар в Риге тушили 12 часов. В складском здании горели два этажа площадью около 1000 квадратных метров, а во время работ пострадали трое пожарных.
В понедельник около 14 часов Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Аптиекас, где горели первый и второй этажи трехэтажного здания складского типа. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Тушение осложняли сложная планировка здания, а также большое количество находившихся внутри предметов. Во время пожара в помещениях установилась высокая температура и образовалось сильное задымление.
Во время тушения пострадали трое спасателей. Двое после осмотра медиками продолжили работу на месте происшествия, еще один был госпитализирован. Всего пожар тушили более 40 пожарных с использованием восьми автоцистерн. За пять часов пожар удалось локализовать, однако для полного завершения работ по тушению потребовалось еще семь часов.
Кроме того, около 21.00 был получен вызов на улицу Пуреню в Елгаве, где на проезжую часть примерно вытекло гидравлическое масло из грузового автомобиля. Пожарные собрали разлившееся масло с помощью абсорбента, а также обследовали прилегающую территорию, чтобы убедиться, что дальнейшей утечки вещества не произошло. Об инциденте проинформировали оперативный информационный центр Елгавской думы.
Всего за прошедшие сутки VUGD получил 33 вызова: четыре - на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, еще семь вызовов оказались ложными.