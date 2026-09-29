ЕС обсуждает новые ограничения для России и Беларуси в международном спорте
ЕС обсуждает новые ограничения для России и Беларуси в международном спорте: речь идет об участии спортсменов, национальной символике и финансировании. Возможные дальнейшие меры планируют обсудить на встрече министров иностранных дел в октябре.
На уровне Европейского союза (ЕС) обсуждаются новые ограничения на участие России и Беларуси в международном спорте, а также на финансовые потоки в спортивной сфере. Об этом свидетельствует информация, предоставленная офисом министра образования и науки Илзе Индриксоне (Нацональное объединение).
В июле Латвия заявила, что присоединится к инициативе Эстонии с призывом к Европейской комиссии (ЕК) не финансировать Международный олимпийский комитет (МОН) и связанные со спортом программы в связи с отменой ограничений для российских спортсменов. Как сообщили агентству LETA в офисе министра, комиссар ЕС Гленн Микаллеф в ответном письме выразил поддержку этой инициативе и подчеркнул необходимость солидарности с Украиной.
Советник главы МОН Дайга Рейхмане рассказала, что поддержка Украины обсуждалась также на саммите ЕС. В выводах Европейского совета за июнь указано, что участие России в международных спортивных и культурных мероприятиях не должно нормализоваться до тех пор, пока в Украине не будет достигнут справедливый и долгосрочный мир.
В свою очередь, в Комитете ЕС по вопросам политики и безопасности проходят обсуждения дальнейших ограничений и санкций против России и Беларуси. Они также касаются участия спортсменов этих стран в соревнованиях, использования национальной символики и финансовых потоков, чтобы не допустить прямого или косвенного попадания средств в распоряжение государств-агрессоров.
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Обсудить возможные дальнейшие ограничения планируется на заседании Совета ЕС по иностранным делам в октябре.