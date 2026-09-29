ЕС обсуждает новые ограничения для России и Беларуси в международном спорте

Советник главы МОН Дайга Рейхмане рассказала, что поддержка Украины обсуждалась также на саммите ЕС. В выводах Европейского совета за июнь указано, что участие России в международных спортивных и культурных мероприятиях не должно нормализоваться до тех пор, пока в Украине не будет достигнут справедливый и долгосрочный мир.