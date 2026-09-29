5000 евро за новорожденного: в Латвии спорят, повысят ли рождаемость подобные предвыборные обещания

Другая пользовательница Threads поднимает в дискуссии вопрос поддержки усыновителей, рассказывая, что, изучая доступную ей помощь при усыновлении ребенка, пришла к выводу, что финансовая нагрузка может быть существенной. В то же время несколько комментаторов выступают в поддержку идеи увеличения пособия при рождении. "Другие партии даже 5 евро не обещают. Здесь хотя бы что-то, но все равно находятся те, кому это плохо", - пишет один из пользователей.