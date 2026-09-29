5000 евро за новорожденного: в Латвии спорят, повысят ли рождаемость подобные предвыборные обещания
5000 евро за каждого новорожденного обещают некоторые политики избирателям, но в латвийских соцсетях спорят: поможет ли крупная разовая выплата рождаемости или государству стоит больше поддерживать семьи, которые годами воспитывают детей.
За несколько дней до выборов в 15-й Сейм в социальной сети Threads развернулась широкая дискуссия об обещаниях политиков выплачивать по 5000 евро за каждого новорожденного. Одни считают, что для стимулирования рождаемости в Латвии необходима значительно более существенная финансовая поддержка, другие спрашивают, является ли единовременная выплата правильным решением и не следует ли направить больше денег семьям, которые воспитывают детей на протяжении многих лет.
Дискуссию начала Наула, которая отмечает, что восемь лет работала в социальной сфере. "5000 евро за новорожденного? Я работаю в социальной сфере 8 лет. Сейчас в детских домах находятся около 600 детей. Около 6000 находятся на попечении вне семьи. Во сколько нам в долгосрочной перспективе обойдется такая поддержка рождаемости?" - пишет она.
Наула выражает обеспокоенность тем, что сама по себе крупная единовременная выплата не решает проблемы семей, которым необходима длительная социальная поддержка. "Нам нужна большая поддержка семей. Регулярная, для тех, кто воспитывает", - подчеркивает она.
Официальные данные в значительной степени подтверждают приведенные ею цифры, хотя общее количество детей, находящихся под опекой вне семьи, несколько меньше. В конце 2025 года в Латвии на попечении вне семьи находились 5160 детей. Из них 3220 находились под опекой, 1334 - в приемных семьях, а 606 детей находились в учреждениях длительного социального ухода и реабилитации.
Пособие в размере 5000 евро за новорожденного - это не только идея, прозвучавшая в социальных сетях. Это также одно из предвыборных обещаний кандидатов на выборах в 15-й Сейм. В программе партии "Латвия на первом месте" (LPV) сказано: "Введем пособие в размере 5000 евро за каждого новорожденного ребенка". Аналогичное обещание содержится и в программе "Списка Гобземса", где государство должно гарантировать как минимум 5000 евро единовременного пособия за рождение каждого ребенка.
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Сейчас размер единовременного государственного пособия при рождении ребенка составляет 600 евро. До такой суммы оно было увеличено 1 января 2026 года - ранее пособие составляло 421,17 евро.
В комментариях мнения разделились. Одна пользовательница отмечает, что, по ее мнению, более высокая ежемесячная поддержка могла бы дать семьям больше уверенности: "Возможно, большинство семей подумает о втором или третьем ребенке, если бы ежемесячное пособие было больше". Наула с этим соглашается: "Ежемесячная - да, тем, кто воспитывает".
Еще одна комментаторша подчеркивает, что семьям нужна не только финансовая поддержка, но и больше времени на воспитание детей: "Нужно ВРЕМЯ, чтобы можно было воспитывать этих детей. Ведь невозможно все это совмещать с рабочим временем, которое существует сейчас".
Другая пользовательница Threads поднимает в дискуссии вопрос поддержки усыновителей, рассказывая, что, изучая доступную ей помощь при усыновлении ребенка, пришла к выводу, что финансовая нагрузка может быть существенной. В то же время несколько комментаторов выступают в поддержку идеи увеличения пособия при рождении. "Другие партии даже 5 евро не обещают. Здесь хотя бы что-то, но все равно находятся те, кому это плохо", - пишет один из пользователей.