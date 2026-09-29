"Нужно экономить": министр о требовании медиков повысить зарплаты на 30%
Медики требуют повысить зарплаты на 30%, но министр здравоохранения утверждает, что найти дополнительные 400-500 миллионов евро будет сложно. Решение придется принимать всей правящей коалиции на фоне медленного экономического роста.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое Единство) уверен, что повышение зарплат медикам в следующем году необходимо, однако не уверен, удастся ли добиться повышения на 30% для всех занятых в сфере здравоохранения, как того хотят отраслевые профсоюзные организации.
В интервью передаче TV3 "900 sekundes" министр рассказал, что в прошлом году найти финансирование для повышения зарплат было сложно, поскольку абсолютным приоритетом государственного бюджета были определены безопасность и оборона страны.
В декларации нового правительства Андриса Кулбергса было записано, что финансирование здравоохранения должно составлять не менее 12% расходов правительства, или как минимум 6% валового внутреннего продукта. Это означает, что дополнительно потребуется как минимум 400-500 миллионов евро, включая средства на оплату труда, пояснил Абу Мери.
Он подчеркнул, что независимо от того, кто станет следующим министром здравоохранения, найти деньги для увеличения финансирования отрасли будет сложно, поскольку экономический рост страны очень медленный. "Всем министерствам придется искать эти средства. Нужно экономить, чтобы обеспечить ими врачей и пациентов", - пояснил министр.
На вопрос, означает ли это, что занятые в сфере здравоохранения в следующем году могут не рассчитывать на повышение зарплат на 30%, которого потребуют сегодня на ожидаемой акции протеста медиков, политик ответил, что "Мы будем этого требовать", однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от одного министра здравоохранения.
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Как сообщалось, сегодня напротив здания правительства состоится организованный Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) пикет, главным требованием которого является повышение зарплат вплоть до четверти. Причиной протестной акции является отсутствие конкретных и финансово обеспеченных мер со стороны правительства для предотвращения кризиса в сфере здравоохранения. Планируется, что в мероприятии примут участие около 1000 человек.