"Нужно экономить": министр о требовании медиков повысить зарплаты на 30%

На вопрос, означает ли это, что занятые в сфере здравоохранения в следующем году могут не рассчитывать на повышение зарплат на 30%, которого потребуют сегодня на ожидаемой акции протеста медиков, политик ответил, что "Мы будем этого требовать", однако окончательное решение зависит от министра финансов и всей правящей коалиции, а не только от одного министра здравоохранения.