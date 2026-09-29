Население сокращается - число чиновников тоже: их функции скоро передадут ИИ?

"Если у нас уже сокращается рабочая сила, сокращается население, нам нужно думать и о том, как управлять государством, безусловно, и о госаппарате. Он рано или поздно будет сокращаться. Возможно, уже в ближайшее время его придется сократить примерно наполовину. Практически это возможно", - сказал Жейрис.