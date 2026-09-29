Население сокращается - число чиновников тоже: их функции скоро передадут ИИ?
По мере сокращения населения и рабочей силы Латвии придется думать и о сокращении государственного управления, а часть функций со временем можно будет передать искусственному интеллекту. Об этом в передаче TV24 "Nacionālo interešu klubs" заявил директор IT-компании Dativa Эджус Жейрис.
По словам эксперта, при сокращении числа жителей в долгосрочной перспективе невозможно будет сохранить нынешнюю модель государственного управления с таким же количеством сотрудников. Поэтому объем государственного аппарата, по его мнению, придется существенно уменьшать.
"Если у нас уже сокращается рабочая сила, сокращается население, нам нужно думать и о том, как управлять государством, безусловно, и о госаппарате. Он рано или поздно будет сокращаться. Возможно, уже в ближайшее время его придется сократить примерно наполовину. Практически это возможно", - сказал Жейрис.
Одним из главных инструментов для этого эксперт считает автоматизацию и роботизацию. По его словам, технологии уже сейчас позволяют выполнять большое количество функций, для которых раньше требовалось непосредственное участие человека. Это касается в том числе обслуживания клиентов и предоставления различных государственных и муниципальных услуг.
При этом, по словам Жейриса, Латвии не приходится начинать этот процесс с нуля. В распоряжении государства уже есть значительные объемы данных, а информация в государственных регистрах во многих случаях имеет достаточно высокое качество, чтобы использовать ее для автоматизации услуг.
"Мы готовы заменить людей, потому что данные достаточно качественные. Также в государственных регистрах они есть, чтобы можно было заменить человека и с помощью искусственного интеллекта предоставлять очень хорошие услуги", - отметил эксперт.
Одним из наиболее простых первых шагов Жейрис назвал создание возможностей для самообслуживания непосредственно в государственных и муниципальных учреждениях. Если какую-либо услугу невозможно получить через интернет, возле учреждения можно установить специальный киоск. "Установить интернет-киоск у дверей муниципального или государственного учреждения, где можно обслужить себя самостоятельно, - это один из первых шагов. Если невозможно сделать это через интернет, должна быть и возможность самообслуживания", - пояснил он.