В Риге мотоцикл оказался между двумя автомобилями: пострадавшего увезли в больницу
Несмотря на закрытие мотосезона, мотоциклисты пока не исчезают с улиц. Пока дни остаются теплыми и солнечными, автомобилистам необходимо учитывать присутствие более уязвимых участников движения. В Риге, на Бривибас гатве, водитель заметил мотоциклиста в последний момент, и произошло столкновение.
Все три транспортных средства столкнулись на автобусной полосе. Произошла авария по цепочке, причем между двумя автомобилями оказался мотоцикл. По словам водителя электромобиля Volkswagen, он не успел среагировать, когда мотоциклист по левому краю полосы объезжал машины, стоявшие у светофора и подъезжавшие к перекрестку, сообщает "Degpunktā".
"Он как-то останавливался, а я подтолкнул его вперед. Я его видел, тормозил, но что-то произошло. У мужчины что-то с рукой, видимо, зажало", - рассказал водитель Volkswagen.
После удара сзади мотоцикл отбросило на стоявшую впереди Škoda. Водительница этой машины не сразу поняла, что случилось: мотоциклиста она не заметила.
"Все произошло неожиданно. Мы спокойно остановились на красный, вот-вот должен был загореться зеленый, и я почувствовала удар сзади. Я не поняла, как это произошло. Так неожиданно, мы ведь стояли на красный", - рассказала женщина.
"Я понимаю, почему не хотел бы ездить на мотоцикле", - добавил водитель Volkswagen.
Медики доставили мотоциклиста в больницу, а водители автомобилей остались оформлять происшествие с сотрудниками Государственной полиции.