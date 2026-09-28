Поездка после выпивки едва не стоила жизни - в Риге мужчина на квадроцикле протаранил бетонный забор
В выходные в Риге тяжелые травмы получил нетрезвый водитель квадроцикла. Катаясь по территории гаражного кооператива на улице Бикерниеку, мужчина врезался в бетонный забор. Государственная полиция начала уголовный процесс, а представители кооператива намерены усилить меры безопасности.
Еще днем в субботу бетонный забор кооператива был цел, но ближе к вечеру один из его участков оказался разрушен. Нетрезвый водитель квадроцикла, который носился по территории, не справился с управлением и врезался в ограждение, сообщает "Degpunktā".
"Единственное, что хорошо, - не пострадали люди, которые ходят вдоль забора. Ведь стена высотой около двух метров. А если бы она упала в тот момент, когда кто-то проходил или проезжал мимо?" - говорит представитель кооператива Андрис.
В тот момент за забором никого не было, однако сам водитель едва остался жив. Он получил многочисленные травмы. Мужчине оказывали помощь две бригады медиков и бригада врача-специалиста, которую часто привлекают в тяжелых случаях.
Самого Андриса в тот вечер на месте не было. По его информации, пострадавший выпивал в компании друзей, после чего они по очереди катались на квадроцикле между гаражами.
"Судя по состоянию дорог, они занимались этим здесь уже много раз, потому что все уже изъезжено", - отмечает представитель кооператива.
Андрис не знает, связан ли пострадавший с кооперативом. По его словам, следить за происходящим на территории, где расположены 300 гаражей, непросто. Однако после этой аварии порядок намерены изменить. Уже составлен список мер, которые должны повысить безопасность.
"Будет установлена система, благодаря которой попасть на территорию смогут только владельцы. Кроме того, рассматривается возможность закрывать на ночь все входы и выходы", - рассказал Андрис.
Обломки старого забора сложили возле мусорных контейнеров. В ближайшее время на месте разрушенного участка планируют установить новое ограждение. Полиция тем временем расследует обстоятельства аварии и ожидает ответа из больницы о том, какой была концентрация алкоголя в крови водителя в момент происшествия.