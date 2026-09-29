"Это не приносит результатов": командующий НАТО оценил российские диверсии в Европе
Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич в понедельник заявил, что российская диверсионная кампания в Европе не способна заставить страны отказаться от поддержки Украины.
Гринкевич признал, что российская кампания диверсий становится все более наглой. Он упомянул несколько недавних инцидентов, в том числе обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту немецкого Лейпцига и случай, когда российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.
"Это наглядные примеры попыток запугать нас и подорвать нашу единую поддержку Украины. Это не приносит результатов", - сказал Гринкевич на заседании комитета законодателей Евросоюза.
Он напомнил, что после инцидента с сигнальными ракетами Дания ускорила предоставление новой помощи Украине.
Гринкевич выразил уверенность, что страны НАТО, действуя сообща, способны справиться с этими угрозами. "Наш обмен информацией и механизмы координации с каждым днем становятся все эффективнее. И хотя мы не можем говорить обо всем, что делаем, могу сказать, что мы выявляем эти гибридные угрозы, устанавливаем их источники и реагируем сразу же, как только они возникают", - подчеркнул он.
Гринкевич призвал власти публично сообщать об установлении виновных, как только будет подтверждено, кто стоит за конкретными инцидентами, и координировать ответные меры с союзниками.