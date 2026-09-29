"Это не приносит результатов": командующий НАТО оценил российские диверсии в Европе

Гринкевич выразил уверенность, что страны НАТО, действуя сообща, способны справиться с этими угрозами. "Наш обмен информацией и механизмы координации с каждым днем становятся все эффективнее. И хотя мы не можем говорить обо всем, что делаем, могу сказать, что мы выявляем эти гибридные угрозы, устанавливаем их источники и реагируем сразу же, как только они возникают", - подчеркнул он.