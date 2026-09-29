"Пациента не волнуют проценты": кандидаты на пост министра здравоохранения спорят о том, где взять деньги
Кандидаты на пост министра здравоохранения спорили о том, где взять дополнительные деньги для медицины, кому увеличить компенсацию лекарств и как изменить систему, чтобы пациенты быстрее получали необходимое лечение.
На организованной Международной ассоциацией инновационных фармацевтических компаний (SIFFA) дискуссии кандидатов на пост министра здравоохранения "Без здоровья нет государства" представители партий предложили различные способы увеличения финансирования здравоохранения и доступности лекарств, одновременно призвав пересмотреть нынешнее использование средств.
Нынешний министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что в программе "Нового Единства" предусмотрено увеличение финансирования здравоохранения как минимум до 6% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам министра, сейчас этот показатель составляет 5,2% ВВП, поэтому достичь 6% вполне реально.
Представитель Национального объединения Гиртс Лапиньш назвал два возможных источника дополнительного финансирования: привязку финансирования здравоохранения к подоходному налогу с населения или взносы жителей в общий фонд вместо приобретения полиса медицинского страхования.
Несколько участников дискуссии предложили искать дополнительные средства для здравоохранения за счет пересмотра именно государственных закупок. Однако Лапиньш отметил, что одной экономии на закупках будет недостаточно для обеспечения отрасли всем необходимым, поскольку размер экономии будет относительно небольшим.
Читайте продолжение после рекламы
Представитель партии "Прогрессивные" Эдгар Лабсвирс призвал глубже оценить, какую долю всех государственных расходов направляют на здравоохранение. По его мнению, целью должно быть 15% государственных расходов, чтобы приблизиться к уровню Эстонии.
Представитель "Объединенного списка" Андрис Скриде заявил, что финансирование необходимо увеличивать без повышения налогов, однако прежде следует провести аудит нынешних расходов на здравоохранение. Он призвал связать финансирование с качеством услуг, чтобы в отрасли не происходило "освоения денег", а также оценить распределение средств, в том числе в системе квот. По его мнению, значительно большую долю бюджетных средств следует направлять именно на профилактику, чтобы своевременно выявлять сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, необходимо существенно увеличить инвестиции в инновационные биологические препараты.
Представительница партии "Латвия на первом месте" Ингуна Рожкалне-Жубуре отметила, что для пациента важнее всего получить услугу и ему "все равно на проценты" от ВВП. Она подчеркнула, что движение денег должно быть прозрачным и отслеживаемым.
Представительница объединения "Суверенная власть"/"Объединение младолатышей" Дина Михайлова призвала провести аудит средств, выделяемых на здравоохранение, и пересмотреть систему закупок, поскольку большие объемы бюджетных денег, по ее словам, были похищены и использованы неэффективно.
Читайте продолжение после рекламы
Представитель Союза зеленых и крестьян (ZZS) Петерис Апинис заявил, что отрасли необходимо еще как минимум 200 млн евро, одновременно подчеркнув, что результаты здравоохранения не всегда зависят только от объема финансирования. Апинис пообещал, что, если получит возможность реализовать задуманные изменения, средняя продолжительность жизни жителей увеличится на три года. Еще одним его приоритетом является "наполовину сократить объем бюрократии в здравоохранении", а также "превратить Службу неотложной медицинской помощи в реальную службу".
Обсуждая доступность лекарств, Апинис призвал расширить перечень компенсируемых медикаментов, включив в него больше препаратов, которые не являются инновационными. По его мнению, расширение системы компенсации лекарств, а также снижение цен на медикаменты в целом могло бы уменьшить и неравенство между пациентами. Потребности пациентов с редкими заболеваниями, по его мнению, следует оценивать отдельно. Лабсвирс, в свою очередь, подчеркнул, что при обеспечении доступности непатентованных лекарств важно сохранять конкуренцию на фармацевтическом рынке.
Абу Мери в ходе дискуссии заявил, что ведется работа над включением пациентов с редкими заболеваниями в "зеленый коридор". Он также выразил мнение, что следует двигаться к 100% компенсации лекарств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Читайте продолжение после рекламы
Скриде в качестве возможности снизить стоимость дорогих лекарств назвал совместные закупки медикаментов странами Балтии. Он также призвал продолжать увеличивать доступное финансирование индивидуальной компенсации лекарств, доведя размер индивидуальной компенсации до 40 000 или 50 000 евро. Скриде также назвал важным решением преобразование Национальной службы здравоохранения в фонд, чтобы можно было более тщательно следить за использованием средств.
В ходе дискуссии также обсуждалась организация ухода за пациентами. Лабсвирс подчеркнул, что пациенту важно знать следующие этапы лечения, например, когда при хроническом заболевании необходимо пройти очередное медицинское обследование. Кроме того, система здравоохранения в целом должна стать более "пациентоцентричной", поэтому важно измерять опыт пациентов.
Лабсвирс также заявил, что проблемы, вызванные ростом частного медицинского страхования, можно решать путем увеличения государственного финансирования здравоохранения. Он отметил, что в случае назначения министром здравоохранения у государственного секретаря Минздрава и сотрудников на уровне департаментов не было бы частного медицинского страхования.
Как сообщалось, несколько организаций в совместном манифесте призвали увеличить финансирование здравоохранения как минимум до 6% ВВП, повысить бюджет на компенсируемые медикаменты как минимум на 30%, а также ускорить включение экономически эффективных инновационных лекарств в систему компенсации. Требования, выдвинутые в манифесте, этим летом были представлены на конференции SIFFA "Без здоровья нет государства".