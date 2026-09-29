"Пациента не волнуют проценты": кандидаты на пост министра здравоохранения спорят о том, где взять деньги

Представитель "Объединенного списка" Андрис Скриде заявил, что финансирование необходимо увеличивать без повышения налогов, однако прежде следует провести аудит нынешних расходов на здравоохранение. Он призвал связать финансирование с качеством услуг, чтобы в отрасли не происходило "освоения денег", а также оценить распределение средств, в том числе в системе квот. По его мнению, значительно большую долю бюджетных средств следует направлять именно на профилактику, чтобы своевременно выявлять сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Кроме того, необходимо существенно увеличить инвестиции в инновационные биологические препараты.