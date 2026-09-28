Жители Латвии уже участвуют в выборах в Сейм; голоса на хранение сдали не менее 25 тысяч избирателей
На выборах в 15-й Сейм к настоящему моменту проголосовали как минимум 25 690 человек, или 1,65% от 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Риге проголосовали как минимум 14 185 человек, или 2,37% избирателей. В это число включены и 4907 человек за рубежом, подавших заявки на голосование по почте. Как поясняет ЦИК, при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали голос на хранение лично на участке. Непосредственно в понедельник в Риге голос на хранение сдали как минимум 9287 избирателей, или 1,55% имеющих право голоса.
В Курземе голос на хранение сдали 1757 избирателей, или 1,01% от общего числа жителей региона, имеющих право голоса. В Земгале проголосовали 2145 избирателей, или 1,08%, а в Латгале в понедельник свой выбор сделали 1370 человек, или 0,75%.
В Видземе голос на хранение сдали как минимум 6086 избирателей, или 1,52% имеющих право голоса.
Среди краев Латвии самая высокая доля проголосовавших зафиксирована в Адажском крае - 3,68%, а самая низкая в Аугшдаугавском крае - 0,32%, свидетельствуют данные ЦИК.
На предыдущих выборах в Сейм в первый день голос на хранение сдали 11 316 избирателей, или 0,73% имеющих право голоса. Однако тогда это можно было сделать только на 66 избирательных участках и лишь в течение трех дней. В этом году сдать голос на хранение можно на всех 933 избирательных участках Латвии в каждый рабочий день этой недели.
Государственное агентство цифрового развития подтверждает, что в понедельник избирательная платформа работала стабильно и в соответствии с планом. Команда технической поддержки агентства и специалисты контактного центра помогают избирательным участкам. За день поступило лишь несколько обращений, сообщили в агентстве.
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Учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv также подтвердило, что в первый день сдачи голосов на хранение в киберпространстве Латвии не выявлено аномалий или инцидентов кибербезопасности, связанных с проведением выборов.
Во все рабочие дни этой недели избиратели смогут сдать голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. Как поясняет ЦИК, по своей сути этот способ похож на досрочное голосование, однако имеет отдельные процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое решение и заменить ранее поданный голос.
Выборы в Сейм состоятся в субботу.