Жители Латвии уже голосуют на выборах в Сейм: что происходит на участках

В связи с тем, что с понедельника можно сдать голос на хранение, мэр Елгавы Мартиньш Дагис в видеообращении в социальных сетях и на пресс-конференции подчеркнул, что не баллотируется в Сейм, хотя в одном из списков по Земгальскому избирательному округу есть кандидат по имени Мартиньш Дагис. Это полный тезка председателя городской думы. Мэр Елгавы рассказал, что и раньше бывали случаи, когда знакомые после выборов сообщали, что проголосовали за него, хотя он в соответствующих выборах не участвовал.