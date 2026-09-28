Жители Латвии уже голосуют на выборах в Сейм: что происходит на участках
В Латвии началась сдача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. В первый вечер на отдельных участках в Риге появились небольшие очереди, но серьезных проблем не возникло.
В центре Риги в первые полчаса после начала сдачи голосов на хранение обстановка на избирательных участках была спокойной, а голосование проходило без задержек. В этом убедилось агентство LETA, посетив четыре избирательных участка.
Руководители участков признали, что в первые полчаса технических проблем не возникло. Чуть более длинные очереди образовались на участках в торговых центрах. В Galerija centrs, где участок открылся впервые, ожидали около десяти человек, а в Origo - немного больше.
На участок в Рижской государственной 1-й гимназии за час пришли около 60 избирателей. При этом, по словам сотрудников, очередей не было.
Опрошенные жители рассказали, что отправились голосовать в первый же день, поскольку избирательный участок оказался по пути по повседневным делам. Также они отмечали, что хотели проголосовать заранее и не откладывать это на последний момент.
На участке в Рижской 6-й средней школе около 18:30 образовалась очередь из чуть более десяти человек, наблюдало агентство LETA. Руководительница участка признала, что небольшая очередь есть постоянно, но продвигается она быстро. Существенных проблем за день не возникло, однако вначале была небольшая заминка с подключением к системе: не все сотрудники привыкли работать с телефонами Samsung, которыми участки обеспечили на этих выборах.
На участке также отметили, что при последующем подсчете сданных на хранение голосов работы будет немного больше. В этом году их впервые сдают в двух конвертах, и при подсчете оба придется вскрывать, пояснила руководительница участка.
На избирательные участки приходили люди разного возраста, в том числе с детьми, наблюдало агентство LETA.
В понедельник вечером интерес к сдаче голосов на хранение проявляют и жители Елгавы. На участке в городском Доме культуры, который традиционно является одним из крупнейших в Елгаве, длинных очередей нет, однако избирателям приходится немного подождать.
Читайте продолжение после рекламы
В связи с тем, что с понедельника можно сдать голос на хранение, мэр Елгавы Мартиньш Дагис в видеообращении в социальных сетях и на пресс-конференции подчеркнул, что не баллотируется в Сейм, хотя в одном из списков по Земгальскому избирательному округу есть кандидат по имени Мартиньш Дагис. Это полный тезка председателя городской думы. Мэр Елгавы рассказал, что и раньше бывали случаи, когда знакомые после выборов сообщали, что проголосовали за него, хотя он в соответствующих выборах не участвовал.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня до пятницы, 2 октября, избиратели могут сдать голос на хранение на выборах в 15-й Сейм на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. По своей сути этот способ похож на досрочное голосование, однако некоторые процедурные отличия позволяют в течение недели до выборов изменить свое решение и проголосовать заново.
Сдать голос на хранение можно сегодня и в среду, 30 сентября, с 17:00 до 20:00, во вторник, 29 сентября, и в четверг, 1 октября, с 8:00 до 11:00, а в пятницу, 2 октября, с 12:00 до 15:00.
Сдача голоса на хранение проходит с соблюдением тайны голосования. По прибытии на участок у избирателя проверят документы, а за столом регистрации выдадут комплект избирательных бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт. На последнем сотрудник участка напишет имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке голосующих. Избиратель сделает свой выбор тайно, положит выбранный бюллетень в избирательный конверт с печатью и заклеит его. Затем этот конверт нужно будет вложить в регистрационный конверт и тоже заклеить.
Читайте продолжение после рекламы
У избирательной урны сотрудник участка в присутствии избирателя поставит печать на регистрационном конверте и опустит его в урну.
Как поясняет Центральная избирательная комиссия, имя и фамилию указывают, чтобы убедиться, что у каждого избирателя будет учтен только один голос. Поданный голос будет храниться в опечатанной урне до подсчета голосов после закрытия участков 3 октября. Перед подсчетом проверят действительность каждого голоса. Затем из всех регистрационных конвертов извлекут избирательные конверты, перемешают их и только после этого вскроют. Поэтому тайна голосования будет сохранена.
Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу. Избирательные участки в Латвии будут открыты с 8:00 до 20:00. Отправляясь голосовать, необходимо взять с собой действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (карту eID).
Возможность проголосовать заранее появилась начиная с выборов в 12-й Сейм. На выборах в 15-й Сейм сдать голос на хранение можно в течение всей недели.