Почти 26 тысяч избирателей уже сделали свой выбор: как проходит голосование на выборах в Сейм

На предыдущих выборах в Сейм в первый день голос на хранение сдали 11 316 избирателей, или 0,73% имеющих право голоса. Однако тогда это можно было сделать только на 66 избирательных участках и лишь в течение трех дней. В этом году сдать голос на хранение можно на всех 933 избирательных участках Латвии в каждый рабочий день этой недели.