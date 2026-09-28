Почти 26 тысяч избирателей уже сделали свой выбор: как проходит голосование на выборах в Сейм
На выборах в 15-й Сейм к настоящему моменту проголосовали 25 938 человек, или 1,67% от 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В Риге проголосовали 14 436 человек, или 2,41% избирателей. В это число включены и 4907 человек за рубежом, подавших заявки на голосование по почте. Как поясняет ЦИК, при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали голос на хранение лично на участке.
Непосредственно в понедельник в Риге голос на хранение сдали 9530 избирателей, или 1,59% имеющих право голоса. В столице жители активнее всего пользовались участками в торговых центрах. Например, в Domina Shopping голос на хранение сдали 286 избирателей, в Origo - 209, в Galleria Rīga - 202, в Akropole Rīga - 198, а в Akropole Alfa - 193.
В Курземе голос на хранение сдали 1757 избирателей, или 1,01% от общего числа избирателей региона. В Земгале проголосовали 2145 человек, или 1,08% имеющих право голоса. В Латгале в понедельник проголосовали 1370 избирателей, или 0,75%, а в Видземе голос на хранение сдали 6230 человек, или 1,55%.
Среди краев Латвии самая высокая доля проголосовавших зафиксирована в Адажском крае - 3,68%, а самая низкая - в Аугшдаугавском крае, 0,32%, свидетельствуют данные ЦИК.
На предыдущих выборах в Сейм в первый день голос на хранение сдали 11 316 избирателей, или 0,73% имеющих право голоса. Однако тогда это можно было сделать только на 66 избирательных участках и лишь в течение трех дней. В этом году сдать голос на хранение можно на всех 933 избирательных участках Латвии в каждый рабочий день этой недели.
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Государственное агентство цифрового развития подтверждает, что в понедельник избирательная платформа работала стабильно и в соответствии с планом. Команда технической поддержки и специалисты контактного центра помогают избирательным участкам. Как сообщили в агентстве, поступило лишь несколько обращений.
Как отмечает агентство LETA, отдельным участкам потребовалось больше времени, чтобы передать сведения об активности избирателей. Два участка в Сигулде не предоставили данные даже к 23:00. Последний из них передал информацию ближе к полуночи.
Учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv также подтвердило, что в первый день сдачи голосов на хранение в киберпространстве Латвии не выявлено аномалий или инцидентов кибербезопасности, связанных с проведением выборов.
Во все рабочие дни этой недели избиратели смогут сдать голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. Как поясняет ЦИК, по своей сути этот способ похож на досрочное голосование, однако имеет отдельные процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое решение и заменить ранее поданный голос.
Выборы в Сейм состоятся в субботу.