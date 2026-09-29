Латвийский портовый город намерен выплатить стипендии студентам на 180 тысяч евро
Самоуправление Лиепаи в этом учебном году будет поддерживать обучение молодых людей, объявив прием заявок на стипендии 2026/2027 учебного года в сферах здравоохранения и социальных наук.
В сфере здравоохранения на поддержку могут претендовать врачи-резиденты – для них предусмотрены четыре стипендии. В сфере социальных наук одна стипендия предназначена для будущего учителя. Приоритет будет отдаваться студентам, которые получают специальность учителя математики, латышского языка и литературы, химии, биологии, информатики или программирования, спорта, физики или географии – в указанной последовательности. Еще одна стипендия в этой сфере предусмотрена для социальных работников.
На муниципальную стипендию также смогут претендовать будущие социальные педагоги и психологи образования. Для этих специальностей отдельное максимальное количество мест не установлено. Заявки смогут получить поддержку, если не будет одобрено ни одной заявки от студентов педагогических специальностей.
Самоуправление ежегодно определяет, обучение по каким специальностям будет поддерживаться с учетом потребностей города. Цель программы стипендий – способствовать привлечению в Лиепаю квалифицированных специалистов и обеспечивать доступность необходимых жителям города услуг.
В бюджете самоуправления на 2026 год на стипендии предусмотрено 180 000 евро.