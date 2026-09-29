Латвийский портовый город намерен выплатить стипендии студентам на 180 тысяч евро

В сфере здравоохранения на поддержку могут претендовать врачи-резиденты – для них предусмотрены четыре стипендии. В сфере социальных наук одна стипендия предназначена для будущего учителя. Приоритет будет отдаваться студентам, которые получают специальность учителя математики, латышского языка и литературы, химии, биологии, информатики или программирования, спорта, физики или географии – в указанной последовательности. Еще одна стипендия в этой сфере предусмотрена для социальных работников.