Населению Латвии рассказали, что жилье в стране на самом деле вполне доступно по цене

По словам экономиста, уровень цен на жилье в Латвии позволяет развивать новые проекты, одновременно сохраняя доступность жилья для покупателей. В Риге средняя цена сделок с новым жильем превышает 2500 евро за квадратный метр, тогда как на вторичном рынке она составляет в среднем 1360 евро за квадратный метр. В то же время в Вильнюсе средняя цена на вторичном рынке составляет около 3400 евро за квадратный метр, а в новых проектах – около 4080 евро за квадратный метр. Хотя цены на жилье в Латвии продолжают расти, они по-прежнему остаются самыми низкими в Балтии.