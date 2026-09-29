Населению Латвии рассказали, что жилье в стране на самом деле вполне доступно по цене
На рынке жилья Латвии сохраняется сбалансированный рост – увеличиваются объемы кредитования домохозяйств и строительная активность, при этом цены на жилье по-прежнему остаются доступными для жителей. Об этом пишет в своем комментарии главный экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш.
Потоки выравниваются
Экономист пояснил, что рост кредитования домохозяйств в Латвии в этом году стабилизировался на уровне чуть выше 10%, причем большую часть составляют ипотечные кредиты. Рост кредитования повышает активность в экономике, поддерживает строительство и связанные с ним отрасли, при этом не создавая чрезмерного давления на цены на жилье.
Страутиньш также отметил, что после глобального финансового кризиса домохозяйства Латвии в течение длительного времени больше сберегали, чем занимали, однако теперь потоки накоплений и нового кредитования постепенно выравниваются. Хотя кредитный портфель в процентном выражении растет быстро, это происходит с относительно низкой базы.
Все развивается
По словам экономиста, уровень цен на жилье в Латвии позволяет развивать новые проекты, одновременно сохраняя доступность жилья для покупателей. В Риге средняя цена сделок с новым жильем превышает 2500 евро за квадратный метр, тогда как на вторичном рынке она составляет в среднем 1360 евро за квадратный метр. В то же время в Вильнюсе средняя цена на вторичном рынке составляет около 3400 евро за квадратный метр, а в новых проектах – около 4080 евро за квадратный метр. Хотя цены на жилье в Латвии продолжают расти, они по-прежнему остаются самыми низкими в Балтии.
Страутиньш также отмечает, что жилищные проекты развиваются и за пределами Риги. В Лиепае и Валмиере началось коммерческое, не субсидируемое государством строительство многоквартирных домов на продажу, а в Кулдиге и Смилтене предприятия без государственной поддержки строят жилье для своих работников.
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По его оценке, это свидетельствует о том, что инвестиции в жилье следуют за развитием местной экономики. Новые жилищные проекты появляются в городах, где создаются рабочие места, работают экспортирующие предприятия, растут доходы и есть возможности удерживать или привлекать жителей. Поэтому будущее рынка жилья в регионах в первую очередь будет определяться силой местной экономики, а не расстоянием от Риги.
В Литве все не очень
В то же время Страутиньш указывает на иную ситуацию в Литве, где возрастают риски перегрева экономики. Экономический рост в Литве сопровождается высокой инфляцией, увеличением потребления и ростом цен на жилье. Дополнительные расходы стимулируют средства, изъятые из второго пенсионного уровня, причем значительная часть этого спроса уже трансформировалась в рост цен, а не в устойчивый рост экономики.
Страутиньш отмечает, что в Литве уровень цен на рынке жилья все меньше соответствует уровню доходов населения. Растущие расходы и наблюдаемый в отдельных сегментах рынка жилья стремительный рост цен увеличивают как риски перегрева экономики, так и риски для конкурентоспособности.
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