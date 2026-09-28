В Риге грузовик Rimi врезался в забор - им управлял водитель без прав

Судя по видео с места происшествия, грузовик двигался на большой скорости, после чего неожиданно потерял управление и выехал за пределы дороги. Сначала машина сбила столб уличного освещения, а затем остановилась, врезавшись в забор вдоль улицы. На записи также видно, что непосредственно перед съездом с дороги грузовику едва удалось избежать столкновения с автомобилями, которые ехали впереди.