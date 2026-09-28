В Риге грузовик Rimi врезался в забор - им управлял водитель без прав
В понедельник утром в Риге, на К.Улманя гатве, грузовой автомобиль съехал с проезжей части, сбил фонарь и врезался в забор. За рулем находился водитель, которому было запрещено управлять транспортными средствами.
Судя по видео с места происшествия, грузовик двигался на большой скорости, после чего неожиданно потерял управление и выехал за пределы дороги. Сначала машина сбила столб уличного освещения, а затем остановилась, врезавшись в забор вдоль улицы. На записи также видно, что непосредственно перед съездом с дороги грузовику едва удалось избежать столкновения с автомобилями, которые ехали впереди.
По предварительной информации, находившейся в распоряжении полиции, во время движения водителю могло внезапно стать плохо. При этом выяснилось, что мужчина не имел права находиться за рулем. Запрет на управление автомобилем уже вступил в силу, поскольку водитель в установленный срок не прошел необходимый медицинский осмотр.
В результате аварии никто не был доставлен в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.