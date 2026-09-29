Экономист выступил с тревожным прогнозом относительно финансов населения Латвии в отопительный сезон
За год выросла доля жителей, которые из-за расходов на отопление сократят важные повседневные траты или даже опасаются, что не смогут полностью оплачивать счета за отопление. В этом году в такой ситуации могут оказаться 27% жителей по сравнению с 23% годом ранее, свидетельствуют результаты опроса банка Citadele.
Меньше возможностей для финансового маневра
Только 28% жителей Латвии надеются в предстоящем отопительном сезоне оплачивать счета без затруднений, большинству же расходы на отопление придется учитывать при планировании других трат. Чаще всего жители готовы отказаться от развлечений, культурных мероприятий и других расходов, связанных с комфортом, – так намерен поступить 41% опрошенных.
Одновременно за год усилилось финансовое давление на основные повседневные потребности. Уже 22% жителей предполагают, что из-за отопления им придется сокращать другие необходимые ежедневные расходы, еще 5% прогнозируют, что у них возникнут трудности с оплатой самих счетов. В общей сложности в такой сложной финансовой ситуации в этом году может оказаться на четыре процентных пункта больше домохозяйств, чем годом ранее.
"Результаты опроса показывают, что давление расходов на отопление на бюджеты домохозяйств не уменьшилось. Наиболее тревожный сигнал – изменение того, от чего жители готовы отказаться. ... У части домохозяйств становится меньше возможностей для финансового маневра", – говорит главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
В Риге только каждый четвертый
В региональном разрезе одно из наиболее заметных изменений наблюдается в Рижском статистическом регионе. В этом году только 25% жителей рассчитывают оплачивать счета за отопление без затруднений, тогда как год назад таких было 32%. Почти половина, или 46%, жителей Рижского региона предполагают ограничить расходы на комфорт.
В других регионах Латвии ситуация отличается. В Земгале уверенность жителей в своей способности справиться с расходами на отопление за год выросла – без затруднений оплачивать счета рассчитывают 36% жителей по сравнению с 28% годом ранее.
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В Латгале опасения выражены сильнее – 7% жителей допускают, что вообще не смогут оплачивать счета. Это самый высокий показатель среди регионов Латвии.
В Видземе жители реже, чем в других регионах, планируют ограничивать расходы на комфорт – это намерена делать треть опрошенных. В Курземе такие расходы собираются сократить четверо из десяти жителей.
Как ранее писал Otkrito.lv, рижан предупредили о существенном росте тарифов на отопление в предстоящем сезоне.