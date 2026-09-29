Экономист выступил с тревожным прогнозом относительно финансов населения Латвии в отопительный сезон

Одновременно за год усилилось финансовое давление на основные повседневные потребности. Уже 22% жителей предполагают, что из-за отопления им придется сокращать другие необходимые ежедневные расходы, еще 5% прогнозируют, что у них возникнут трудности с оплатой самих счетов. В общей сложности в такой сложной финансовой ситуации в этом году может оказаться на четыре процентных пункта больше домохозяйств, чем годом ранее.