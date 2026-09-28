Живая или искусственная? Жителям Бауски предлагают выбрать главную рождественскую елку.
В Латвии
Сегодня 19:05
В Бауске уже обсуждают елку на Рождество - жителей приглашают проголосовать
В рамках подготовки бюджета на 2027 год в Бауске рассматривают варианты главной рождественской елки, которую установят на Ратушной площади. В праздничные дни она украсит центр города и создаст рождественское настроение.
Жителям предлагают выбрать один из двух вариантов: живую или искусственную елку. Прилагаемые изображения носят иллюстративный характер, поэтому оформление может отличаться.
Самоуправление приглашает жителей ознакомиться с обоими вариантами и высказать свое мнение о том, какую елку они хотели бы видеть на Ратушной площади Бауски на Рождество.