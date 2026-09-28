В Бауске уже обсуждают елку на Рождество - жителей приглашают проголосовать
Фото: www.bauska.lv
Живая или искусственная? Жителям Бауски предлагают выбрать главную рождественскую елку.
В Латвии

В Бауске уже обсуждают елку на Рождество - жителей приглашают проголосовать

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В рамках подготовки бюджета на 2027 год в Бауске рассматривают варианты главной рождественской елки, которую установят на Ратушной площади. В праздничные дни она украсит центр города и создаст рождественское настроение.

Жителям предлагают выбрать один из двух вариантов: живую или искусственную елку. Прилагаемые изображения носят иллюстративный характер, поэтому оформление может отличаться.

Самоуправление приглашает жителей ознакомиться с обоими вариантами и высказать свое мнение о том, какую елку они хотели бы видеть на Ратушной площади Бауски на Рождество.

Опрос проходит с 24 сентября по 5 октября. Проголосовать можно здесь.

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