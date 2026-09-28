Скандал из-за двух пленных: Сеул обвиняет Киев в нарушении тайной договоренности
Передача двух северокорейских военнопленных из Украины в Южную Корею обернулась дипломатическим скандалом: теперь Сеул обвиняет Киев в нарушении конфиденциальной договоренности, а украинская сторона отрицает существование такого соглашения.
В понедельник, 28 сентября, МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного в делах Украины в Сеуле Андрея Вешкина. Украинской стороне выразили протест в связи с разглашением информации о передаче двух северокорейских военнопленных и потребовали официальных объяснений и извинений.
В Сеуле заявляют, что между двумя странами существовала договоренность о конфиденциальности. По версии южнокорейской стороны, ее целью была защита самих пленных и их родственников, которые остаются в Северной Корее, а также учет дипломатических и вопросов безопасности.
Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Джу заявил, что последующее утверждение украинской стороны об отсутствии соглашения о неразглашении "серьезно подрывает доверие между двумя правительствами" и может негативно отразиться на двусторонних отношениях. Сеул призвал Киев объяснить ситуацию и принять меры, чтобы подобное не повторилось.
Поводом для спора стало заявление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. Президент Украины сообщил, что Киев передал Южной Корее двух захваченных северокорейских военнослужащих, которые воевали на стороне России. По словам Зеленского, украинские силы взяли их в плен в январе 2025 года в Курской области России.
В Южной Корее утверждают, что оба военнослужащих ранее выразили желание переехать в их страну, после чего Сеул и Киев обсуждали возможность их передачи. Южнокорейское правительство до этого не подтверждало факт прибытия пленных, ссылаясь на возможные угрозы их безопасности, а также безопасности их семей в Северной Корее. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее выразил сожаление в связи с публичным раскрытием информации. Он заявил, что вопрос является крайне деликатным и может иметь последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове. По словам Ли, Сеул и Киев договорились о конфиденциальной передаче военных.
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При этом украинская сторона оспаривает именно существование такого соглашения. После выступления Зеленского украинские СМИ со ссылкой на источник в президентской администрации сообщили, что договора о неразглашении между Киевом и Сеулом не было. Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что Украина всего лишь раскрыла сам факт передачи пленных и не считала правильным скрывать, куда они были переданы.
Теперь спор перерос в официальный дипломатический конфликт. Сеул потребовал от Киева не только объяснений, но и извинений, а южнокорейские власти заявили, что при необходимости могут принять дополнительные меры. При этом представители Украины пока публично настаивают на своей версии относительно отсутствия соглашения о неразглашении.