Скандал из-за двух пленных: Сеул обвиняет Киев в нарушении тайной договоренности

В Южной Корее утверждают, что оба военнослужащих ранее выразили желание переехать в их страну, после чего Сеул и Киев обсуждали возможность их передачи. Южнокорейское правительство до этого не подтверждало факт прибытия пленных, ссылаясь на возможные угрозы их безопасности, а также безопасности их семей в Северной Корее. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее выразил сожаление в связи с публичным раскрытием информации. Он заявил, что вопрос является крайне деликатным и может иметь последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове. По словам Ли, Сеул и Киев договорились о конфиденциальной передаче военных.