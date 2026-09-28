В Министерстве сообщения Латвии ищут человека на важную должность. Размер зарплаты впечатляет
Государственная канцелярия объявила открытый конкурс на должность государственного секретаря Министерства сообщения. Зарплата на этой должности составляет от 5711 до 6346 евро в месяц до уплаты налогов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2026 года.
Для участия в конкурсе необходимо иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня, желательно в области управления, права, экономики или инженерных наук. От кандидатов также требуется не менее трех лет опыта работы на руководящей должности с как минимум 40 подчиненными, полученного в течение последних 15 лет.
Необходим опыт работы с международными партнерами. Желательным считается опыт работы в государственных или муниципальных учреждениях либо на предприятиях, принадлежащих государству или самоуправлениям.
Кандидаты должны обладать знаниями и пониманием вопросов, входящих в компетенцию Министерства сообщения, а также экономики транспорта. Требуется знание принципов работы Кабинета министров и процесса принятия решений. Кроме того, претенденты должны понимать структуру и основные принципы работы государственного управления, административный процесс и бюджетное планирование, а также владеть английским языком как минимум на уровне B2.
От кандидатов ожидаются системный подход к решению вопросов, способность воспринимать и анализировать сложную и объемную информацию в различных областях, а также отличные навыки стратегического планирования, сотрудничества, коммуникации и проведения презентаций.
Установленная зарплата государственного секретаря Министерства сообщения составляет от 5711 до 6346 евро в месяц до уплаты налогов. С объявлением о конкурсе можно ознакомиться в официальном издании Latvijas Vēstnesis, на портале вакансий Государственного агентства занятости и на сайте Государственной канцелярии.
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Отбор кандидатов пройдет в три этапа. На первом конкурсная комиссия оценит представленные документы и соответствие претендентов требованиям к образованию и опыту.
На втором этапе кандидаты должны будут объяснить комиссии свою мотивацию занять эту должность, ответить на вопросы и представить свое видение приоритетов работы Министерства сообщения, а также решений, которые позволят повысить эффективность его деятельности.
На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции кандидатов – стратегическое видение, руководство командой, способность принимать решения и брать на себя ответственность, управление изменениями и ориентация на достижение результатов.
По итогам конкурса кандидат или кандидаты, получившие наиболее высокую оценку, будут рекомендованы министру сообщения для назначения на должность, после чего кандидатура будет направлена на утверждение Кабинета министров.
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