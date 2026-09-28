В Министерстве сообщения Латвии ищут человека на важную должность. Размер зарплаты впечатляет

Для участия в конкурсе необходимо иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня, желательно в области управления, права, экономики или инженерных наук. От кандидатов также требуется не менее трех лет опыта работы на руководящей должности с как минимум 40 подчиненными, полученного в течение последних 15 лет.