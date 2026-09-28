1. Во вторник Латвию ждут прохладная ночь и день с температурой до +19 градусов.
В Латвии
Сегодня 18:05
Во вторник в Латвии станет больше облаков, местами пройдет дождь
Во вторник, 29 сентября, в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, однако облаков станет больше, прогнозируют синоптики.
Ночью облаков будет мало, но с северо-запада страны облачность начнет увеличиваться. Осадков не ожидается. При слабом южном и юго-восточном ветре воздух остынет до +7...+12 градусов, местами в восточных районах - до +3 градусов.
Днем будет довольно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Больше осадков ожидается на севере Курземе. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер. Воздух прогреется до +14...+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки небольшая облачность постепенно увеличится, но осадков не ожидается. При слабом или умеренном южном ветре температура ночью составит около +10 градусов, а днем поднимется до +17 градусов.