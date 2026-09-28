Собираетесь за границу? В Латвии напоминают о бесплатной карте для получения медпомощи
По случаю Всемирного дня туризма Национальная служба здравоохранения напоминает о возможности бесплатно получить Европейскую карту страхования здоровья, или EVAK. Во время кратковременного пребывания в другой стране Европейского союза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии или Великобритании она позволяет при необходимости получить оплачиваемую государством медицинскую помощь на тех же условиях, что и местные жители.
Карта EVAK подтверждает право ее владельца на необходимую или неотложную медицинскую помощь во время временного пребывания за границей на тех же условиях, что и у местных жителей. Это дает ему право на необходимую или неотложную медицинскую помощь на тех же условиях и в том же объеме, что и местным жителям. Чаще всего жители Латвии используют карту в Германии, Швеции и Испании. Для защиты от других рисков, которые могут возникнуть во время зарубежной поездки, необходимо дополнительно приобрести туристическую страховку, поясняют в службе.
Как бесплатно получить EVAK
Оформить карту можно лично в одном из центров обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения в Риге, Елгаве, Кулдиге, Смилтене или Даугавпилсе. В этом случае ее выдадут за несколько минут.
Также можно воспользоваться электронной услугой "Выдача и аннулирование Европейской карты страхования здоровья (EVAK)" на портале Latvija.lv. При дистанционном оформлении карту можно получить по почте на указанный в заявлении адрес.
В будущем EVAK станет доступна и в электронном формате: решение о цифровизации принято на уровне Европейского союза. Работа уже началась, в ней участвуют все страны союза.
Возрастных ограничений для получения карты нет: ее можно оформить как младенцу, так и пожилому человеку. Каждому нужна собственная карта. По данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году в Латвии выдали более 175 тысяч карт EVAK, а за первые восемь месяцев этого года - уже 115 тысяч.
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Какие расходы карта не покрывает
EVAK не покрывает установленные в стране пребывания пациентские доплаты, а также расходы на репатриацию, то есть транспортировку на родину, в случае тяжелой болезни или смерти.
Кроме того, граждане третьих стран, в том числе неграждане Латвии, не могут пользоваться EVAK в Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне, Исландии и Дании. Исключение предусмотрено для лиц без гражданства, беженцев и членов семей граждан Европейского союза.
Подробнее о получении и использовании карты можно узнать на сайте Национальной службы здравоохранения www.vmnvd.gov.lv в разделе "Карта EVAK". Перед поездкой рекомендуется выяснить, как получить медицинскую помощь в конкретной стране. Для этого можно связаться с ее национальным контактным пунктом или найти в интернете список контактных пунктов стран Европейского союза по запросу "Contact point".