Собираетесь за границу? В Латвии напоминают о бесплатной карте для получения медпомощи

Карта EVAK подтверждает право ее владельца на необходимую или неотложную медицинскую помощь во время временного пребывания за границей на тех же условиях, что и у местных жителей. Это дает ему право на необходимую или неотложную медицинскую помощь на тех же условиях и в том же объеме, что и местным жителям. Чаще всего жители Латвии используют карту в Германии, Швеции и Испании. Для защиты от других рисков, которые могут возникнуть во время зарубежной поездки, необходимо дополнительно приобрести туристическую страховку, поясняют в службе.