Venipak расширяет самые загруженные пакоматы Латвии перед пиковыми нагрузками
Venipak увеличила количество ячеек в самых востребованных пакоматах Латвии примерно на 15%, чтобы справляться с растущим потоком посылок. Компания также расширяет терминалы и автоматизирует сортировку, вкладывая в инфраструктуру стран Балтии более 2,5 миллиона евро в этом году.
В этом году Venipak уделяет особое внимание увеличению вместимости пакоматов в наиболее загруженных местах. В самых популярных пакоматах компании в Латвии количество ячеек увеличено примерно на 15%. Их вместимость также наращивают в Литве и Эстонии.
"В Латвии мы сейчас сосредоточены на увеличении вместимости пакоматов там, где ими пользуются наиболее активно. Это позволяет обслуживать больший поток посылок, особенно в самые загруженные периоды года. Наша цель - обеспечить удобную и своевременную доставку клиентам даже при растущем объеме отправлений", - отмечает исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня.
Наряду с расширением сети пакоматов Venipak инвестирует в развитие и автоматизацию логистических терминалов. Быстрый рост количества отправлений и ситуация на рынке труда побуждают компанию уделять все больше внимания технологическим решениям и сокращению ручного труда.
Большая часть инвестиций этого года направляется на инфраструктурные проекты в Литве. С сентября компания переезжает в новый терминал в Клайпеде, который примерно на 60% просторнее прежнего. Его площадь составит 3900 квадратных метров. Новая инфраструктура позволит обрабатывать вдвое больше отправлений.
В крупнейшем логистическом терминале Venipak в Каунасе этой осенью установят новую автоматизированную линию сортировки. Благодаря ей производительность увеличится с 3000 до 7000 отправлений в час.
"Каунас - наш главный логистический узел в Литве, который связывает потоки отправлений в странах Балтии и Польше с остальной Европой. Новая сортировочная линия позволит обрабатывать посылки быстрее и точнее, одновременно повышая общую эффективность сети", - говорит исполнительный директор Venipak Андрюс Ладаускас.
В первой половине 2027 года Venipak также планирует переехать в новый логистический терминал площадью 13 500 квадратных метров в Вильнюсе. Общий объем инвестиций в этот проект составит 16 миллионов евро.
Расширение запланировано и в литовских Укмерге и Шяуляе, а также на терминале в эстонском Тарту. Компания рассматривает возможность открытия еще одного терминала в Эстонии и модернизации других сортировочных центров.
Читайте продолжение после рекламы
Сейчас Venipak управляет примерно 800 пакоматами и 25 логистическими терминалами в странах Балтии. В компании работают около 1000 сотрудников, также она сотрудничает примерно с 350 независимыми курьерами.