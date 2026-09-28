Venipak расширяет самые загруженные пакоматы Латвии перед пиковыми нагрузками

"В Латвии мы сейчас сосредоточены на увеличении вместимости пакоматов там, где ими пользуются наиболее активно. Это позволяет обслуживать больший поток посылок, особенно в самые загруженные периоды года. Наша цель - обеспечить удобную и своевременную доставку клиентам даже при растущем объеме отправлений", - отмечает исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня.