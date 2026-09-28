В Лиепае стартует уникальный для Латвии проект городской среды

В проекте участвуют студенты Латвийского университета, Рижского технического университета, RISEBA и Латвийского университета бионаук и технологий. Работа над территориями Лиепаи интегрирована в учебный процесс вузов. Студентам предстоит пройти путь от анализа территорий и условий их развития до создания конкретных концепций пространственного развития, определения приоритетных проектов и разработки решений, которые уже в ближайшем будущем смогут стать основой для дальнейшего планирования развития города.