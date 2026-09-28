В Лиепае стартует уникальный для Латвии проект городской среды
В Лиепае начат ранее не реализовывавшийся в Латвии проект развития городской среды Liepāja Future Districts Challenge, или "Вызов районов будущего Лиепаи". Около 60 студентов из четырех вузов Латвии в течение нескольких недель будут разрабатывать концепции будущего развития четырех значимых территорий Лиепаи.
Сложный путь
Инициаторами и партнерами проекта выступают бюро Совета министров Северных стран в Латвии, Лиепайское самоуправление и местные предприниматели. Проект должен стать площадкой, где идеи молодых латвийских специалистов объединятся с опытом Северных стран в создании устойчивой и комфортной для людей городской среды.
В проекте участвуют студенты Латвийского университета, Рижского технического университета, RISEBA и Латвийского университета бионаук и технологий. Работа над территориями Лиепаи интегрирована в учебный процесс вузов. Студентам предстоит пройти путь от анализа территорий и условий их развития до создания конкретных концепций пространственного развития, определения приоритетных проектов и разработки решений, которые уже в ближайшем будущем смогут стать основой для дальнейшего планирования развития города.
Четыре территории – четыре вызова
Своеобразной лабораторией для студенческих идей стали четыре очень разные городские территории. Их объединяет значительный, но пока не полностью реализованный потенциал развития.
На территории Курсы возле улицы Роню студентам предстоит найти решения для места, где Лиепайский канал соединяется с Балтийским морем. Одна из задач – понять, как наряду с работой порта создать доступную для горожан активную городскую среду, а в будущем продолжить тамошний променад до самого Южного мола.
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Концепция квартала Курсы предусматривает создание современной и динамичной среды, в которой историческое индустриальное наследие будет сочетаться с современной деловой средой, культурой, искусством и образованием. Территория должна развиваться как значимая часть новой Лиепаи – место, где сохраняются ценности прошлого и одновременно создается пространство для новых бизнес-идей, мечтаний и замыслов.
В случае Северного бизнес-парка задача заключается в поиске способов постепенного преобразования исторически закрытой промышленной территории в современную многофункциональную часть города. При этом предполагается сохранить производственные и логистические функции, а также существующее индустриальное наследие.
В районе Лиепайского железнодорожного вокзала предстоит разработать концепцию нового транспортного узла и одних из городских ворот Лиепаи. Здесь предполагается объединить железнодорожное и автобусное сообщение с жильем, предпринимательской деятельностью, культурой, общественными пространствами и другими городскими функциями.
В районе канала Перконес студенты будут искать возможности для создания качественного зеленого коридора и пространства для отдыха, обеспечения доступа к воде, а также новых способов использования Южного форта и исторических фортификационных сооружений.