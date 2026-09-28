20 будущих медиков получили стипендии фонда Бориса и Инары Тетеревых
Торжественно вручены стипендии фонда Бориса и Инары Тетеревых в области медицины. В 2026/2027 учебном году стипендию фонда получают 20 студентов Рижского университета имени Страдиня (RSU).
Меценат Инара Тетерева, поздравляя стипендиатов, отметила, что "профессия врача - это большая ответственность перед пациентами и обществом в целом".
"Поэтому особенно важно настоящее стремление помогать. Ваши отличные успехи уже сейчас свидетельствуют о желании связать свое будущее с медициной. Желаю вам и дальше сохранять стойкость и целеустремленность, а также иметь рядом людей, которые вдохновляют и поддерживают", - сказала она.
С 2011 года стипендии фонда Бориса и Инары Тетеревых в области медицины получили уже 67 студентов бакалавриата факультетов медицины, реабилитации, здравоохранения и спортивных наук, стоматологии и фармации RSU. Из них 47 стипендиатов уже получили дипломы RSU.
Размер одной стипендии в 2026/2027 учебном году составляет 3500 евро. Она обеспечивает финансовую поддержку будущим специалистам в течение длительного периода обучения.
Стипендию учредил выпускник Рижского университета имени Страдиня (в 1980 году - Рижского медицинского института) Борис Тетерев. Он вырос и жил в Риге, девять лет работал врачом, а позднее занялся предпринимательством.
В 2010 году Борис Тетерев вместе с супругой Инарой основал благотворительный фонд для поддержки значимых для общества благотворительных инициатив. В рамках долгосрочного сотрудничества стипендии фонда Бориса и Инары Тетеревых в области медицины администрирует Фонд Витолса.
Образование и наука являются одним из основных направлений деятельности фонда. На протяжении многих лет фонд поддерживает развитие студентов и преподавателей, совершенствование учебных программ и научные исследования. Его деятельность охватывает медицинское, художественное и музыкальное образование, а также проекты, которые помогают будущим специалистам расширять кругозор.