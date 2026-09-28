20 будущих медиков получили стипендии фонда Бориса и Инары Тетеревых

"Поэтому особенно важно настоящее стремление помогать. Ваши отличные успехи уже сейчас свидетельствуют о желании связать свое будущее с медициной. Желаю вам и дальше сохранять стойкость и целеустремленность, а также иметь рядом людей, которые вдохновляют и поддерживают", - сказала она.