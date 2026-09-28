Российский дрон попал в здание Академии наук в Киеве - люди вылезали из окон, чтобы не сгореть. ВИДЕО
В центре Киева 28 сентября произошла новая атака российских беспилотников. Один из БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины, где возник крупный пожар; украинские власти сообщили о погибшей и пострадавших
Здание Академии наук находится в центральной части Киева, неподалеку от посольства Германии в Украине. После удара в здании возник сильный пожар - загорелись крыша и верхний этаж, над местом происшествия поднялся густой черный дым. По информации, опубликованной позднее, в результате удара погибла женщина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил также еще о трех пострадавших, которых медики госпитализировали.
😰❗Є загиблі внаслідок удару по будівлі Національної академії наук у Києві, — місцеві жителі— Генсек НАТО (@GensekNato15656) September 28, 2026
💔 У Шевченківському районі внаслідок обстрілу загинула жінка pic.twitter.com/XJjXNCcHXr
Спасательная операция продолжается. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на месте работают все необходимые службы, тушат пожар и проверяют здание, поскольку внутри могли находиться люди.
Кадры, распространяющиеся в социальных сетях, показывают пламя на верхних этажах и сильное задымление. На видео также заметны люди у окон здания, которым, судя по кадрам, пришлось искать возможность выбраться из охваченного огнем помещения.
Дрон ударил по Национальной академии наук Украины в Киеве. Люди вылазят из окон. Этот кошмар теперь не прекратится, будет прилетать каждый день pic.twitter.com/05AgUkxmd2— Хуёвое Старобешево 🇺🇦 (@hubeshevo) September 28, 2026
Атака затронула и другие районы столицы. По данным киевских властей, утром 28 сентября были зафиксированы падения или попадания беспилотников в нескольких районах, в том числе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Шевченковском. Сообщалось о пожаре возле АЗС, попадании в кафе и повреждениях нежилой застройки.
Зеленский заявил, что в тот же день под ударом оказались также фармацевтическая компания и автозаправочные станции в Киеве, а в Днепре - бизнес-центр. По его словам, атаки затронули и другие гражданские объекты, предприятия и объекты связи.
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Президент Украины заявил, что Россия должна понести последствия за подобные удары, а международные партнеры Украины, по его словам, должны воспринимать поддержку страны как поддержку жизни людей.
На месте падения беспилотника в Шевченковском районе работают спасатели и другие экстренные службы. Киевские власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать проведению спасательных работ.