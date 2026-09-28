"Ее душа выбрала другой путь": мама 5-летней Паулы благодарит всех, кто помогал девочке
16 дней назад в 10:45 пятилетняя Паула умерла на руках у своей мамы Виктории. Женщина поделилась пронзительными размышлениями о болезни дочери, материнской любви и смысле жизни, а также поблагодарила всех, кто поддерживал семью в этот тяжелый период.
Паула была жизнерадостной девочкой, которая замечала каждую бабочку, каждого муравья и каждый маленький цветок. Но у нее диагностировали тяжелое онкологическое заболевание. Семья не сдавалась и боролась за жизнь девочки, пройдя через многочисленные испытания. Для лечения Паулы также собирали пожертвования через благотворительную организацию Palīdzēsim viens otram.
"За очень короткое время мы собрали всю необходимую сумму на лечение Паулины, однако ее душа выбрала другой путь", - написала она.
"Я была со своей дочерью от первого ее вдоха в этом мире до последнего"
"Об онкологии, материнской любви и смысле жизни.
16 дней назад в 10:45 моя дочь испустила последний вздох у меня на руках. И это был абсолютно осознанный мой выбор - чтобы Паула была дома, среди близких.
Как бы сильно ни был медикаментозно подавлен ребенок, находящийся в паллиативной помощи в последние дни жизни, в последние секунды он приходит в себя и с полными страха глазами кричит. Кричит, зовет маму. И я была рядом. Я была со своей дочерью от первого ее вдоха в этом мире до последнего.
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Рак очень "изощрен". С годами он адаптировался к стандартным протоколам химиотерапии, постоянно пытаясь обойти все новые методы лечения, бесконтрольно мутируя и становясь устойчивым, "обходя систему".
И самое главное - он не щадит никого: ни ребенка, ни молодого мужчину, который является для кого-то мужем или сыном, ни мать пятерых детей. Никого. И тогда невольно возникают мысли: "Почему? Почему мир настолько несправедлив? Почему одна пьющая женщина рожает детей одного за другим, бросает их где придется, и у нее голова не болит, а другая нормальная семья теряет долгожданного, любимого, прежде абсолютно здорового ребенка?" Это риторический вопрос. На него нет ответа.
Когда диагноз Паулы обрушился на нас как гром среди ясного неба, эта мысль пришла мне в голову только один раз. Потому что в ней нет смысла. На нее не ответит ни врач, ни Бог, ни я сама. Паника и отрицание постепенно сменились принятием и смирением - чтобы достойно пройти этот тяжелый путь, никого не обвиняя.
Рак отнял у нас все: нормальную повседневную жизнь, детство Паулы, здоровье, силы, аппетит и волосы. Но он не смог отнять самое главное - любовь к жизни.
Эта четырехлетняя девочка перенесла серьезную операцию по удалению опухоли и почки, 40 сеансов лучевой терапии, 20 курсов химиотерапии, 570 анализов, биопсии, 60 общих наркозов, пневмотораксы, замену дренажей и катетеров, бесконечное количество трубок от инфузий, а затем от дренажа в легком. И каждый день улыбалась. У нее всегда все было хорошо.
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Паула замечала каждую бабочку, каждого муравья на земле, каждый маленький цветок. И каждый раз с огромным восхищением рассматривала их и радовалась.
Она наряжалась, надевала платья принцесс и делала себе макияж, пока еще могла встать с кровати. Еще за три дня до смерти она сказала папе в магазине: "Когда мне снимут дренаж из легкого, я наконец-то приму ванну и брошу туда шипучую бомбочку".
У нас, взрослых, чрезвычайно сложная жизнь. Нам тяжело на работе, тяжело справляться с детьми, трудно находить компромиссы друг с другом, трудно выбрать платье на вечеринку или цвет лака для маникюра. А ребенок с тяжелым онкологическим заболеванием впервые за год сказал "мама, мне тяжело" только тогда, когда умирал у меня на руках.
Может быть, мы, взрослые, чего-то не до конца понимаем?"
Виктория также поблагодарила всех, кто был рядом с семьей в это время. "Огромное спасибо всем, кто был с нами в этот период. Спасибо всем жертвователям. За очень короткое время мы собрали всю необходимую сумму на лечение Паулы, однако ее душа выбрала другой путь. Все пожертвованные Пауле средства будут направлены на лечение других детей. Если кто-то хочет вернуть свое пожертвование, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения".
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Портал Otkrito выражает глубочайшие соболезнования семье Паулы.