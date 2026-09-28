"Ее душа выбрала другой путь": мама 5-летней Паулы благодарит всех, кто помогал девочке

И самое главное - он не щадит никого: ни ребенка, ни молодого мужчину, который является для кого-то мужем или сыном, ни мать пятерых детей. Никого. И тогда невольно возникают мысли: "Почему? Почему мир настолько несправедлив? Почему одна пьющая женщина рожает детей одного за другим, бросает их где придется, и у нее голова не болит, а другая нормальная семья теряет долгожданного, любимого, прежде абсолютно здорового ребенка?" Это риторический вопрос. На него нет ответа.