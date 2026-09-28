Рижский порт установил рекорд по числу круизных пассажиров, обслуженных за один сезон
После захода в Рижский порт в эти выходные трех круизных судов – Hamburg, MSC Magnifica и AIDAmar – побит прежний рекорд по числу круизных пассажиров, обслуженных за один сезон, сообщает Управление Рижского свободного порта.
С мая Ригу на круизных судах посетили уже 150 тысяч туристов, при этом круизный сезон 2026 года продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году будет примерно на 30% больше, чем в прошлом году.
Планируется, что до конца года порт в общей сложности примет 98 круизных судов. Шесть судов в этом сезоне посетили Ригу впервые, а 13 заходов круизных судов предусматривали двухдневную стоянку в Риге. Больше всего круизных туристов прибыли в Ригу из Германии, США и Великобритании.
Одним из наиболее значимых событий этого сезона стал заход самого крупного круизного судна, когда-либо обслуживавшегося в Рижском порту. 22 мая в порт впервые зашло принадлежащее немецкой круизной компании TUI Cruises судно Mein Schiff Relax длиной 333 метра и шириной 42 метра. Его длина сопоставима примерно с тремя футбольными полями. В течение этого сезона судно в общей сложности посетит Рижский порт пять раз.
Круизный сезон этого года примечателен и особенно большим количеством судов премиум-класса, а также экспедиционных, или нишевых, круизов в Рижском порту. Среди них было несколько недавно построенных круизных судов нового поколения, в том числе Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur и EXPLORA III, которые посетили Рижский порт в августе.
Круизный сезон в порту продолжится осенью и зимой. В октябре запланированы заходы двух крупных круизных судов – Norwegian Sun и Mein Schiff Relax, а в ноябре Ригу посетит экспедиционное судно класса люкс Le Commandant Charcot. На декабрь заявлены еще четыре захода круизных судов.
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Круизный сезон 2026 года завершится 26 декабря, когда после двухдневного рождественского визита Ригу покинет AIDAprima.
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