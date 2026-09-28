Rīgas ūdens проводит промывку системы: жителей предупреждают о возможных изменениях воды

Во время работ мутная вода может появиться в центральной части Риги и в нескольких районах города - в районе улицы Тербатас, Брасе, на улицах Цесу и Менесс, в Гризинькалнсе, на улице Пернавас, в Авоти, Пурвциемсе, Дрейлини, Дарзциемсе и Плявниеках. После завершения промывки вода в этих районах еще примерно сутки может быть насыщена воздухом. Из-за этого она может визуально приобретать белесый оттенок. В компании подчеркивают, что такая вода безопасна для использования и не представляет опасности для здоровья.