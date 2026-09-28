Rīgas ūdens проводит промывку системы: жителей предупреждают о возможных изменениях воды
В нескольких районах Риги в ближайшие дни из крана может идти мутная или белесая вода. Rīgas ūdens предупреждает о масштабной промывке водопровода и возможных временных перебоях.
Чтобы предотвратить накопление отложений в водопроводной сети, с утра 29 сентября компания Rīgas ūdens начнет промывку 8,5-километрового участка магистрального водопровода от улицы Цесу до водосброса возле кругового перекрестка в Дрейлини. Работы продлятся до утра 2 октября.
Промывка проводится за счет увеличения скорости потока воды и использования воздуха. Таким образом из труб вымываются накопившиеся отложения - железо и минеральные частицы. По словам специалистов Rīgas ūdens, это позволяет уменьшить мутность питьевой воды, а также улучшить ее цвет и вкус.
Во время работ мутная вода может появиться в центральной части Риги и в нескольких районах города - в районе улицы Тербатас, Брасе, на улицах Цесу и Менесс, в Гризинькалнсе, на улице Пернавас, в Авоти, Пурвциемсе, Дрейлини, Дарзциемсе и Плявниеках. После завершения промывки вода в этих районах еще примерно сутки может быть насыщена воздухом. Из-за этого она может визуально приобретать белесый оттенок. В компании подчеркивают, что такая вода безопасна для использования и не представляет опасности для здоровья.
Во время промывочных работ в некоторых зданиях возможны кратковременные перебои с водоснабжением. В частности, на улице Ата, 5 и 5A, вода может отсутствовать с 10:00 29 сентября до 6:00 30 сентября. На улице Балтинавас, 1, перебои ожидаются с 8:00 29 сентября до 8:00 2 октября. Жителей домов на улицах Пернавас, 44, 46 и 48, также предупреждают о возможном повышенном уровне шума в ночь на 30 сентября из-за проводимых работ.
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Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания рижской системы водоснабжения. В целом на этот год Rīgas ūdens запланировал промывку 360 километров водопроводной сети. Частота и очередность промывки определяются на основании исследования, которое Rīgas ūdens разработал совместно с Рижским техническим университетом. С учетом результатов исследования компания создала долгосрочный план промывки водопроводной сети, позволяющий определять приоритеты для почти 1550 километров рижской водопроводной системы.