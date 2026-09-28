Узулниекс заявил, что полностью отказался от алкоголя и займется проблемой зависимостей в Латвии, если попадет в Сейм
Перед выборами в 15-й Сейм бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс вновь обратился к обществу, заявив, что принял решение больше не употреблять алкоголь.
"В последние дни многие задавали мне один конкретный вопрос - если меня изберут, буду ли я работать в Сейме депутатом? И теперь я действительно могу ответить - да, если жители меня изберут, я буду работать депутатом и помогать наиболее социально уязвимым группам, в том числе активно заниматься снижением проблем, связанных с алкоголем и зависимостями в стране", - заявил Узулниекс в видеообращении.
"Я понимаю, что допустил очень серьезную ошибку. Я не скрываюсь от нее и не пытаюсь ее оправдать. Я осуждаю свой поступок. Но, на мой взгляд, сильный человек должен уметь признать свою ошибку, сделать выводы и измениться".
"Я принял решение больше не употреблять алкоголь. Это не просто публичное обещание. Это решение, которое я принял для себя и дал слово своей семье", - сказал Узулниекс. "И, возможно, из этого тяжелого опыта может родиться что-то хорошее".
Он отметил, что проблемы, связанные с алкоголем, затрагивают не только одного человека, но и его семью, детей, родителей, друзей и все общество.
"Поэтому я хочу вместе с единомышленниками искать практические способы помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации, - с помощью поддержки, спорта, физической активности и возможностей жить полноценной жизнью без алкоголя. Ко мне уже обратились многие организации, и обязательно будет вестись работа по созданию профсоюза, который помогал бы людям, работающим в социальной сфере".
Узулниекс также заявил, что в случае избрания продолжит работать с людьми, которым больше всего нужна поддержка, - людьми с инвалидностью, пожилыми, одинокими родителями, семьями с детьми, людьми с низкими доходами и молодежью.
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"Я не хочу изображать человека, который никогда не ошибался. Я ошибался. Очень серьезно. Но я хочу быть человеком, который признает свою ошибку, учится на ней и своими дальнейшими действиями доказывает, что способен измениться", - заявил бывший министр.
12 сентября Узулниекс был задержан в Ропажском крае за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - в выдыхаемом воздухе у него было зафиксировано 3,09 промилле алкоголя. После этого он лишился поста министра, а против него было начато уголовное производство.