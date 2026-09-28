Асфальт не выдержал нагрузки: на остановках улицы Чака уложат бетон

Из-за интенсивного движения и высокой нагрузки на асфальтовом покрытии существующих остановок появились трещины и просадки. Чтобы повысить качество и долговечность покрытия, асфальт заменят бетоном. Он лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и дольше служит.