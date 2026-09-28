Асфальт не выдержал нагрузки: на остановках улицы Чака уложат бетон
Фото: LETA
На остановках улицы Чака асфальт заменят более прочным бетоном.
В Латвии

Асфальт не выдержал нагрузки: на остановках улицы Чака уложат бетон

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В ночь с 29 сентября, с 22:00, до 6:00 30 сентября на улице Александра Чака будут проводиться работы по укладке бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы пройдут в рамках второго этапа проекта по строительству остановок, площадок и тротуаров на улице Александра Чака.

Ночные работы запланированы на остановках общественного транспорта в обоих направлениях возле улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнаву, а также возле улицы Блауманя по направлению из центра.

Из-за интенсивного движения и высокой нагрузки на асфальтовом покрытии существующих остановок появились трещины и просадки. Чтобы повысить качество и долговечность покрытия, асфальт заменят бетоном. Он лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и дольше служит.

Темы

МатисаДзирнавуБлауманяАлександра ЧакаГертрудес

Другие сейчас читают