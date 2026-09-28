Более 250 российских военных сдались в плен: Украина освобождает территории при помощи новых технологий
Украинский 3-й армейский корпус завершил третий этап операции "Вивальди", в ходе которого были освобождены еще пять населенных пунктов, а более 250 российских военнослужащих попали в плен.
Во время наступательной операции украинские военнослужащие освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Потери противника составили около 2000 военнослужащих, при этом более 250 российских военных сдались в плен, сообщил командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий.
На третьем этапе операции "Вивальди" Украине удалось вернуть контроль над 51 км² своей территории, а с начала наступательной операции - над 176 км².
Главной целью этого этапа было село Новое - важный опорный пункт российских сил на плацдарме. Белецкий отметил, что российское командование ожидало главного удара украинских сил в направлении Шандриголово - Зеленая Долина. "Противник был уверен, что главным направлением удара будет Шандриголово - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно расходовать свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на захвате Нового", - сказал Белецкий.
Для прорыва российских линий обороны использовались советские бронетранспортеры БТР-60, переоборудованные в роботизированные системы-камикадзе. С их помощью были взорваны наиболее мощные укрепления российских сил. Сообщается, что российские военнослужащие сдавались в плен целыми подразделениями, в том числе вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами.
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ВСУ использовали новые технологические решения
Операция "Вивальди" может стать одной из наиболее технологически развитых операций Вооруженных сил Украины. Об этом в своем блоге пишет военный обозреватель Александр Коваленко.
В последнее время широко обсуждается операция 3-го армейского корпуса Украины "Вивальди", целью которой является расширение территории, контролируемой украинскими силами, на Лиманском направлении. Особое внимание к ней было привлечено после того, как операцию официально подтвердил командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий.
Однако, по словам Коваленко, в обсуждениях основное внимание уделяется продвижению украинских сил и дальнейшим перспективам операции, тогда как важный аспект - использованные технологии - остается на втором плане.
Коваленко считает, что "Вивальди" может стать не только одной из наиболее результативных операций украинских сил на отдельном участке фронта в 2026 году, но и одной из наиболее технологически развитых.
В ходе операции использовалось большое количество дронов и безэкипажных наземных роботизированных систем. Часть наиболее опасных задач вместо военнослужащих выполняли именно роботизированные комплексы.
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Как отмечает Коваленко, 3-й армейский корпус впервые не только с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но, по его словам, и в истории военных действий использовал группу роботизированных наземных систем для разминирования.
В районе Шандриголово с помощью этих систем было разминировано более 30 километров дорог. Сложная работа была выполнена за две ночи, тогда как двум саперным ротам для выполнения аналогичного объема задачи потребовалось бы около двух недель, причем военнослужащие подвергались бы значительному риску. Главным преимуществом стало то, что среди саперов не было потерь.
Ранее Коваленко уже характеризовал 3-й армейский корпус как одно из наиболее широко роботизированных оперативно-тактических соединений Вооруженных сил Украины. Роботизированные системы в нем используются для самых разных задач.
Белецкий также неоднократно отмечал, что для снижения потерь среди военнослужащих во время наступательных операций предпочтение отдается роботизированным системам. Используются воздушные дроны для сброса бомб и нанесения ударов, наземные системы огневой поддержки, а также роботы для логистических, снабженческих, эвакуационных и минных задач.
3-й армейский корпус с помощью дистанционного минирования за две ночи заминировал участок длиной около 400 метров на основных путях снабжения российских сил. Это существенно осложнило логистику российских подразделений на Лиманском направлении.
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"Там, где можно использовать дрон - воздушный или наземный, - используется именно он", - пишет Коваленко, подчеркивая, что такой подход позволяет значительно сократить потери военнослужащих во время различных операций.
По мнению военного обозревателя, во время "Вивальди" использовалось несколько инновационных решений, которые после завершения операции могут стать объектом изучения в международных военных учебных заведениях. Один из таких примеров уже известен - эффективное разминирование территории с помощью безэкипажных наземных роботизированных комплексов.
Коваленко прогнозирует, что в ближайшем будущем аналогичная практика может применяться и на других направлениях фронта, где одним из главных факторов, препятствующих продвижению украинских сил, являются обширные поля противопехотных мин.