Более 250 российских военных сдались в плен: Украина освобождает территории при помощи новых технологий

Главной целью этого этапа было село Новое - важный опорный пункт российских сил на плацдарме. Белецкий отметил, что российское командование ожидало главного удара украинских сил в направлении Шандриголово - Зеленая Долина. "Противник был уверен, что главным направлением удара будет Шандриголово - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно расходовать свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на захвате Нового", - сказал Белецкий.