"Двое детей сестры остались без родителей и средств!" Брат пропавшей в Непале Агнесы Фурмане призывает поддержать семьи

"Все контакты с сестрой, а также с другими гражданами Латвии, которые были в этой группе и направлялись к горе Кайлаш, пропали. Связи с ними нет. И сейчас мы ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - говорит Андрис, отмечая, что в Латвии у пропавших остались дети, родственники и близкие.