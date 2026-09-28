"Двое детей сестры остались без родителей и средств!" Брат пропавшей в Непале Агнесы Фурмане призывает поддержать семьи
Брат пропавшей в Непале Агнесы Фурмане Андрис Таранда призывает всех принять участие в благотворительной акции, организованной для поддержки семей 33 граждан Латвии, пропавших без вести в Непале.
Андрис рассказывает, что Кайлаш - гора, которую посещают паломники со всего мира. Впервые он узнал о ней от своей сестры Агнесы, когда она сообщила, что вместе с мужем собирается отправиться в паломничество к этой горе. Однако 26 августа, когда сестра, ее муж и более 30 других латвийцев отправились к горе, произошла известная всему миру катастрофа.
"Все контакты с сестрой, а также с другими гражданами Латвии, которые были в этой группе и направлялись к горе Кайлаш, пропали. Связи с ними нет. И сейчас мы ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", - говорит Андрис, отмечая, что в Латвии у пропавших остались дети, родственники и близкие.
"У моей сестры остались двое детей - Клаудия и Паулс, которые сейчас без родителей и без средств к существованию... И, конечно, есть многие другие люди, которые оказались в такой сложной ситуации и нуждаются в поддержке, чтобы обеспечить свои повседневные потребности", - говорит Андрис.
Поэтому он вместе с Иевой Тарандой и Марой Андерсоне-Фреймане организует акцию "Через горы - к своим", чтобы поддержать родственников пропавших, оставшихся в Латвии.
В благотворительной акции уже согласились участвовать более 30 художников, среди них Иева Таранда, Элита Патмалниеце, Кристине Луизе Авотиня и Сабине Лива. Их работы с 13 октября по 1 ноября будут выставлены в торговом центре Spice, где их можно будет увидеть лично.
Одновременно с выставкой будет доступен виртуальный каталог аукциона. Все желающие смогут ознакомиться с представленными на аукционе произведениями искусства и предложить свою цену.
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Все средства, вырученные на аукционе, в полном объеме направят на поддержку родственников людей, пропавших в Непале. К благотворительной акции уже обратились 15 родственников пропавших латвийцев, которым необходима помощь для повседневных нужд.